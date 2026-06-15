Акции «Эн+ Груп» выросли на Мосбирже на 5,1%

«Эн+ Груп» в 2025 г. сократила чистую прибыль по МСФО на 82% до $235 млн. Основные причины: укрепление рубля, жесткая денежно-кредитная политика и рост расходов на обслуживание кредитов и займов. При этом выручка компании выросла на 20,8% до $17,7 млрд. Это произошло благодаря увеличению продаж первичного алюминия и сплавов на 23,4%, росту средней цены алюминия до $2652 за тонну (+5,2%), повышению цен на алюминий на Лондонской бирже металлов на 8,7% до $2630 за тонну и росту выручки энергетического сегмента на 26,2% до $4,9 млрд.