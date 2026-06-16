Индекс Мосбиржи вырос на открытии основной сессии
Индекс Мосбиржи вырос на открытии основных торгов по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,15% и составил 2 546,62. Индекс РТС вырос на 0,15% и составил 1 107,28. Общий объем торгов составил 6,96 млрд руб.
По состоянию на 10:00 лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
В аутсайдерах торгов оказались:
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 15 июня, вырос на 1,09% до 2542,84 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,33% и составил 1105,64 пункта. Лидерами роста стали бумаги ЮГК (+6,23%), «Алросы» (+5,41%), банка «Санкт-Петербург» (+5,25%), ВТБ (+4,74%) и «Полюса» (+4,74%). В аутсайдерах оказались обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (-3,64 и -3,38% соответственно), а также бумаги «Фосагро» (-1,05%) и АФК «Система» (-0,96%).