Индекс Мосбиржи вырос на открытии основной сессии

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 15 июня, вырос на 1,09% до 2542,84 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,33% и составил 1105,64 пункта. Лидерами роста стали бумаги ЮГК (+6,23%), «Алросы» (+5,41%), банка «Санкт-Петербург» (+5,25%), ВТБ (+4,74%) и «Полюса» (+4,74%). В аутсайдерах оказались обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (-3,64 и -3,38% соответственно), а также бумаги «Фосагро» (-1,05%) и АФК «Система» (-0,96%).