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Индекс Мосбиржи вырос на открытии основной сессии

Ведомости

Индекс Мосбиржи вырос на открытии основных торгов по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,15% и составил 2 546,62. Индекс РТС вырос на 0,15% и составил 1 107,28. Общий объем торгов составил 6,96 млрд руб.

По состоянию на 10:00 лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

  • МКБ – 8,06 руб. (+2,33%)

  • «Лента» – 1 887 руб. (+1,70%)

  • «Сегежа» – 0,90 руб. (+1,46%)

  • ПИК – 589 руб. (+1,36%)

  • «ЭсЭфАй» – 698,20 руб. (+1,07%)

В аутсайдерах торгов оказались:

  • «Юнипро» – 1,20 руб. (-2,01%)

  • Банк «Санкт-Петербург» ао – 305,04 руб. (-1,23%)

  • ЭН+ ГРУП – 390,60 руб. (-1,20%)

  • «Алроса» – 24,42 руб. (-1,17%)

  • «Норникель» – 135,50 руб. (-1,08%)

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 15 июня, вырос на 1,09% до 2542,84 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,33% и составил 1105,64 пункта. Лидерами роста стали бумаги ЮГК (+6,23%), «Алросы» (+5,41%), банка «Санкт-Петербург» (+5,25%), ВТБ (+4,74%) и «Полюса» (+4,74%). В аутсайдерах оказались обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (-3,64 и -3,38% соответственно), а также бумаги «Фосагро» (-1,05%) и АФК «Система» (-0,96%).

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