Цена акций ПИК на Мосбирже выросла на 4,1%
По состоянию на 12:40 мск 16 июня 2026 г. цена акций ПИК выросла на 4,14% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 598,60 руб. Объем торгов составил 460,89 млн руб.
На закрытие торгов 15 июня 2026 г. цена акций ПИК составила 606 руб. За последние 12 месяцев цена акций ПИК выросла на 11,1%.
Рост акций происходит на фоне позитивной динамики всего рынка. Накануне, 15 июня, индекс Мосбиржи вырос выше 2540 пунктов на ожиданиях снижения ключевой ставки. На открытии основной сессии бумаги застройщика тоже были среди лидеров роста (589 руб., +1,36%).
«ПИК – Специализированный застройщик» («ПИК СЗ») – крупнейший девелопер России, основанный в 1994 г. как Первая ипотечная компания. За это время компания ввела в эксплуатацию свыше 37 млн кв. м жилья, обеспечив им 2,5 млн человек. По данным на начало 2026 г., ПИК строила около 150 жилых кварталов в 14 регионах страны, а также свыше 200 объектов социальной инфраструктуры (детсады, школы, поликлиники).