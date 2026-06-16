Цена акций «Лукойла» на Мосбирже упала на 4%
По состоянию на 15:43 мск 16 июня 2026 г. цена акций «Лукойла» снизилась на 4% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 4603,50 руб. Объем торгов составил 2,89 млрд руб.
На закрытие торгов 15 июня цена акций «Лукойла» составила 4740 руб. За последние 12 месяцев цена акций «Лукойла» снизилась на 26,4%.
Нефтяная компания «Лукойл» («Лукойл») – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в России и мире. Занимает около 2% мировой добычи нефти и 1% запасов углеводородов. Компания была создана в 1991 г. за счет объединения предприятий Западной Сибири «Лангепаснефтегаз», «Урайнефтегаз», «Когалымнефтегаз», а также перерабатывающих предприятий «Пермнефтеоргсинтез», Волгоградский и Новоуфимский нефтеперерабатывающие заводы.
Запасы углеводородов составляют 15 млрд барр., объем переработки превышает 54 млн т, а количество АЗС – около 5300 ед. Всего в компании трудятся более 100 000 работников. Входит в пятерку крупнейших компаний России по выручке. Среди основных акционеров – бывший президент компании Вагит Алекперов, в свободном обращении на начало 2026 г. было 55% акций.