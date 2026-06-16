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Главная / Инвестиции /

Акционеры «Распадской» одобрили невыплату дивидендов за 2025 год

Ведомости

Акционеры ПАО «Распадская» на годовом собрании одобрили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Об этом говорится в сообщении на сайте раскрытия информации.

Также акционеры утвердили совет директоров компании в составе девяти человек.

2 марта сообщалось, что совет директоров «Распадской» рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов. В компании объясняли это отрицательным финансовым результатом, неблагоприятной конъюнктурой на рынке угля и продолжающимся санкционным давлением.

Согласно опубликованной в марте отчетности, чистый убыток «Распадской» по итогам 2025 г. увеличился до 53 млрд руб. против 11,7 млрд руб. годом раньше. Выручка сократилась на 26% и составила 119,2 млрд руб. на фоне снижения мировых цен на коксующийся уголь.

«Распадская» является одним из крупнейших российских производителей коксующегося угля. Основные активы группы расположены в Кемеровской области и Республике Тыва.

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