Акционеры «Распадской» одобрили невыплату дивидендов за 2025 год

Согласно опубликованной в марте отчетности, чистый убыток «Распадской» по итогам 2025 г. увеличился до 53 млрд руб. против 11,7 млрд руб. годом раньше. Выручка сократилась на 26% и составила 119,2 млрд руб. на фоне снижения мировых цен на коксующийся уголь.