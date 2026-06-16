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Мосбиржа запустит расчет индексов серебра, платины и палладия

Ведомости

Московская биржа запускает расчет индексов серебра, платины и палладия. Об этом сообщила площадка.

Расчет и публикация начнется 22 июня. Индекс серебра будет выпускаться под тикером RUSILVER, индекс платины – RUPLAT, индекс палладия – RUPALLAD. Значения новых индексов определяются в российских рублях за один грамм.

Индексы будут рассчитываться ежедневно в 15:30 мск на основании данных о сделках, заключенных на рынке драгметаллов Мосбиржи.

На площадке уже происходит расчет индекса аффинированного золота (RUGOLD), а также фиксинги аффинированного золота (GOLDFIXME), серебра (SILVFIXME), платины (PLATFIXME) и палладия (PALADFIXME). Уточняется, что фиксинги драгоценных металлов используются в качестве базисного актива для инструментов срочного рынка Мосбиржи.

В начале июня рынок золота на Мосбирже удвоил объемы торгов до 173,6 тонн в январе – мае, что в 2,1 раза (на 109,5%) превышает показатель за аналогичный период прошлого года, писали «Ведомости».

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