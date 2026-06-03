Рынок золота на Мосбирже удвоил объемы торгов до 173,6 тонн в январе – мае
По итогам января – мая 2026 г. физический объем сделок с золотом достиг 173,6 т, что в 2,1 раза (на 109,5%) превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили на Московской бирже.
Согласно данным биржи, объем торгов серебром за пять месяцев увеличился на 126%. Физический объем сделок с серебром достиг 323,7 т. В денежном выражении за январь – май участники рынка заключили сделки с золотом и серебром на общую сумму 2,149 трлн руб. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 736,3 млрд руб. Только в мае объем торгов золотом достиг 26,5 т на сумму 284,5 млрд руб., а серебром – 50,8 т на 9,3 млрд руб.
На Мосбирже также сообщили, что в мае объем торгов платиной составил 172 кг на сумму 796 млн руб., палладием – также 172 кг на 574 млн руб. Совокупный объем торгов на рынке драгоценных металлов за месяц достиг 295,1 млрд руб. При этом количество сделок в мае выросло на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 231 300.
В сообщении торговой площадки уточняется, что в мае сделки с драгоценными металлами совершали почти 33 000 частных инвесторов, что на 47% больше, чем годом ранее. По данным биржи, доля частных инвесторов в торгах золотом составила 2,7%, платиной – 27,5%, палладием – 37,1%. Активность на рынке серебра достигла 48,2%.
В марте объем сделок с золотом на рынке драгоценных металлов Мосбиржи вырос в годовом выражении более чем в 3,5 раза до 42,6 т (28,6 т в своп-сделках и 14 т в сделках спот). В рублях показатель увеличился в пять раз и достиг 534,4 млрд руб. Объем торгов серебром составил 59,7 т (12,3 млрд руб.), платиной – 309 кг (1,6 млрд руб.), палладием – 215 кг (848 млн руб.). Совокупное число сделок на рынке драгметаллов площадки возросло в 3,7 раза и достигло 480 000. Доля частных инвесторов в торгах золотом составила 6%, серебром – 68%, платиной – 52%, палладием – 54%. Суммарное число физлиц увеличилось до 66% и составило 49 000.
26 мая торговая площадка сообщила, что с 22 июня 2026 г. изменит параметры поставочных инструментов на рынке драгоценных металлов. По данным Мосбиржи, шаг цены по золоту увеличится в пять раз – до 0,5 руб., по серебру – также в пять раз, до 0,05 руб. Для платины и палладия показатель вырастет в десять раз и составит 0,1 руб. Представители торговой площадки отмечают, что корректировка параметров позволит сделать биржевой стакан более информативным и наглядным для участников рынка.