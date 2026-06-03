Рынок золота на Мосбирже удвоил объемы торгов до 173,6 тонн в январе – мае

В марте объем сделок с золотом на рынке драгоценных металлов Мосбиржи вырос в годовом выражении более чем в 3,5 раза до 42,6 т (28,6 т в своп-сделках и 14 т в сделках спот). В рублях показатель увеличился в пять раз и достиг 534,4 млрд руб. Объем торгов серебром составил 59,7 т (12,3 млрд руб.), платиной – 309 кг (1,6 млрд руб.), палладием – 215 кг (848 млн руб.). Совокупное число сделок на рынке драгметаллов площадки возросло в 3,7 раза и достигло 480 000. Доля частных инвесторов в торгах золотом составила 6%, серебром – 68%, платиной – 52%, палладием – 54%. Суммарное число физлиц увеличилось до 66% и составило 49 000.