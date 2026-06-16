Цена акций ГК «Самолет» на Мосбирже выросла более чем на 2%
Бумаги одного из крупнейших российских девелоперов подорожали на 2,4%. По состоянию на 17:46 мск цена акций ГК «Самолет» достигла 418,4 руб. За последние 12 месяцев бумаги компании снизились на 64,5%.
ГК «Самолет» – один из крупнейших девелоперов России, основанный в 2012 г. Реализует около 70 проектов в 12 городах, построил свыше 400 домов. В 2025 г. группа лидировала по уровню текущего строительства. Контролируется основателями и топ-менеджерами, в свободном обращении 33% акций.
21 мая Совет директоров группы компаний «Самолет» рекомендовал акционерам не распределять прибыль по итогам 2025 г. и не выплачивать дивиденды.