СД «Самолета» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

24 февраля по результатам заседания с участием банков-кредиторов ГК «Самолет» подкомиссия Минфина по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей сделала выводы об отсутствии критических проблем у компании, в том числе в части выполнения финансовых обязательств перед участниками долевого строительства и банками. В начале года «Самолет» попросил кабмин предоставить 50 млрд руб. кредита на льготных условиях. Деньги группа планировала направить на выполнение обязательств перед дольщиками и инвесторами.