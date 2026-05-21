СД «Самолета» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год
Совет директоров группы компаний «Самолет» рекомендовал акционерам не распределять прибыль по итогам 2025 г. и не выплачивать дивиденды. Об этом сообщается на портале центра раскрытия корпоративной информации.
6 мая стало известно, что «Самолет» нарушил срок по выплатам купонного дохода сразу по трем выпускам облигаций. Согласно информации Национального расчетного депозитария (НРД), эмитент не исполнил обязательства в установленный срок по 38-му купону облигаций серии 01, третьему купону серии БО-П19 и седьмому купону серии БО-П20. Плановая дата выплат приходилась на 4 мая, фактическое зачисление средств произошло только 5 мая.
24 февраля по результатам заседания с участием банков-кредиторов ГК «Самолет» подкомиссия Минфина по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей сделала выводы об отсутствии критических проблем у компании, в том числе в части выполнения финансовых обязательств перед участниками долевого строительства и банками. В начале года «Самолет» попросил кабмин предоставить 50 млрд руб. кредита на льготных условиях. Деньги группа планировала направить на выполнение обязательств перед дольщиками и инвесторами.