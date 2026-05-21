Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
PLZL2 103,6+1,57%CNY Бирж.10,435-0,24%IMOEX2 664,29+0,91%RTSI1 185,63+1,14%RGBI119,33+0,13%RGBITR783,29+0,16%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

СД «Самолета» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Ведомости

Совет директоров группы компаний «Самолет» рекомендовал акционерам не распределять прибыль по итогам 2025 г. и не выплачивать дивиденды. Об этом сообщается на портале центра раскрытия корпоративной информации.

6 мая стало известно, что «Самолет» нарушил срок по выплатам купонного дохода сразу по трем выпускам облигаций. Согласно информации Национального расчетного депозитария (НРД), эмитент не исполнил обязательства в установленный срок по 38-му купону облигаций серии 01, третьему купону серии БО-П19 и седьмому купону серии БО-П20. Плановая дата выплат приходилась на 4 мая, фактическое зачисление средств произошло только 5 мая.

24 февраля по результатам заседания с участием банков-кредиторов ГК «Самолет» подкомиссия Минфина по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей сделала выводы об отсутствии критических проблем у компании, в том числе в части выполнения финансовых обязательств перед участниками долевого строительства и банками. В начале года «Самолет» попросил кабмин предоставить 50 млрд руб. кредита на льготных условиях. Деньги группа планировала направить на выполнение обязательств перед дольщиками и инвесторами.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её