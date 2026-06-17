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Акционеры «Займера» утвердили дивиденды в 11,1 рубля на акцию

Ведомости

Акционеры финтех-группы «Займер» на общем собрании одобрили выплату дивидендов по итогам IV квартала 2025 г. в размере 11,1 руб. на одну акцию. Об этом сообщили в компании.

На дивидендные выплаты будет направлено 1,1 млрд руб., что соответствует 100% чистой прибыли, полученной компанией в октябре – декабре 2025 г. Последним днем для покупки акций под дивиденды станет 25 июня 2026 г. Выплаты номинальным держателям и доверительным управляющим должны быть завершены не позднее 10 июля, остальным акционерам – не позднее 31 июля.

По итогам 2025 г. чистая прибыль «Займера» составила 4,3 млрд руб., увеличившись на 11% по сравнению с предыдущим годом. За первые три квартала компания уже направила акционерам 1,6 млрд руб., или 16,19 руб. на акцию. С учетом новой выплаты общий объем дивидендов за 2025 г. достигнет 2,7 млрд руб., или 27,29 руб. на одну акцию. По цене закрытия торгов 16 июня дивидендная доходность бумаг составляет около 19%.

17 апреля сообщалось, что объем выдачи займов в I квартале 2026 г. сократился на 8,1% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 11,2 млрд руб. В «Займере» объясняли такую динамику сезонным фактором и адаптацией бизнеса к изменениям регулирования рынка микрофинансирования.

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