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Российский рынок акций обновил годовой минимум

Ведомости

По состоянию на 10:00 мск 18 июня индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,77% и составил 2465,80. Индекс РТС снизился на 0,78% и составил 1067,77. Общий объем торгов составил 8,90 млрд руб.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали ПИК – 588 руб. (+1,58%), «Озон» – 3868 руб. (+0,77%), «Русагро» – 104,38 руб. (+0,66%), «Хэдхантер» – 2803 руб. (+0,36%), «Норникель» – 137,96 руб. (+0,34%).

В аутсайдерах торгов оказались «Алроса» – 25,48 руб. (-3,01%), обыкновенные бумаги «Мечела» – 45,81 руб. (-2,07%), обыкновенные бумаги «Татнефти» – 533,30 руб. (-1,88%), «Группа Астра» – 186,95 руб. (-1,81%) , «Группа Позитив» – 826,80 руб. (-1,73%)

Негатив на рынке формируется на новостях о новых атаках беспилотников на Москву и резком снижении прогноза спроса на нефть в 2026 г. от МЭА. Cнижение ключевой cтавки ЦБ на 50 б. п. уже заложено в котировки и вряд ли спровоцирует позитив на рынке. А вот геополитический фон продолжает ухудшаться, и это оказывает давление на котировки российских бумаг.

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