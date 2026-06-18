Российский рынок акций обновил годовой минимум

Негатив на рынке формируется на новостях о новых атаках беспилотников на Москву и резком снижении прогноза спроса на нефть в 2026 г. от МЭА. Cнижение ключевой cтавки ЦБ на 50 б. п. уже заложено в котировки и вряд ли спровоцирует позитив на рынке. А вот геополитический фон продолжает ухудшаться, и это оказывает давление на котировки российских бумаг.