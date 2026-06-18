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Главная / Инвестиции /

Цена акций Whoosh на Мосбирже упала на 5,2%

Ведомости

По состоянию на 10:49 мск цена акций Whoosh снизилась на 5,21% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 65,73 руб. Объем торгов составил 137,16 млн руб.

На закрытие торгов 17 июня цена акций Whoosh составила 68,12 руб., оборот торгов достиг 203,29 млн руб.

За последние 12 месяцев цена акций Whoosh снизилась на 60,9%.

Инвесторы обратились в ФНС и Банк России по поводу Whoosh

Инвестиции / Эмитенты

Ранее Ассоциация инвесторов АВО обратилась в ФНС и Банк России с просьбой проверить законность применения налоговых льгот резидента «Сколково» оператором кикшеринга Whoosh. Инвесторы увидели в отчетности компании «масштабные финансово-налоговые аномалии». По мнению Ассоциации инвесторов АВО, есть системные противоречия между фактической экономической моделью бизнеса и налоговой квалификацией деятельности компании как резидента льготного режима «Сколково»», выяснили «Ведомости». Представитель Whoosh заявил, что компания использует налоговые льготы в соответствии с законодательством.

«ВУШ Холдинг» – крупнейшая российская компания кикшеринга и велошеринга, основанная в 2018 г. Whoosh работает в 77 городах России, парк насчитывает 250 000 средств индивидуальной мобильности, а в приложении зарегистрировано 34 млн аккаунтов. Сервис также доступен в Белоруссии, Казахстане, Колумбии, Бразилии и Чили. Главный акционер – основатель и генеральный директор Дмитрий Чуйко.

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