Цена акций Whoosh на Мосбирже упала на 5,2%

Ранее Ассоциация инвесторов АВО обратилась в ФНС и Банк России с просьбой проверить законность применения налоговых льгот резидента «Сколково» оператором кикшеринга Whoosh. Инвесторы увидели в отчетности компании «масштабные финансово-налоговые аномалии». По мнению Ассоциации инвесторов АВО, есть системные противоречия между фактической экономической моделью бизнеса и налоговой квалификацией деятельности компании как резидента льготного режима «Сколково»», выяснили «Ведомости». Представитель Whoosh заявил, что компания использует налоговые льготы в соответствии с законодательством.