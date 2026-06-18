Инвесторы обратились в ФНС и Банк России по поводу Whoosh

Инвесторы обратились в ФНС и Банк России по поводу WhooshОни считают необходимым получить верификацию налоговой модели эмитента, активно занимающего на долговом рынке
Частные инвесторы увидели «масштабные финансово-налоговые аномалии» у оператора аренды электросамокатов Whoosh. По мнению Ассоциации инвесторов АВО, есть системные противоречия между фактической экономической моделью бизнеса и налоговой квалификацией деятельности компании как резидента льготного режима «Сколково». В связи с этим АВО написала два письма – в ФНС на имя руководителя службы Даниила Егорова и в Банк России на имя первого заместителя председателя Владимира Чистюхина. Оба есть у «Ведомостей». Подлинность писем подтвердил представитель ассоциации.
АВО просит ФНС провести проверку деятельности компании и дать оценку законности применения компанией налоговых льгот, Банк России – оценить, как эти риски могут повлиять на кредитное качество и финансовую устойчивость Whoosh, а также в рамках межведомственного взаимодействия обратиться в налоговую службу для компетентной налогово‑правовой оценки ситуации.
Представитель Whoosh сказал «Ведомостям», что компания использует налоговые льготы «Сколково» в соответствии с законодательством. Структура выручки никак не влияет на налоговые обязательства компании, рассказал он. Режим налогообложения компании определяется наличием статуса резидента «Сколково» и не зависит от соотношения лицензионного вознаграждения и арендной платы, уточнил представитель Whoosh. Такое соотношение важно для IT-льгот, но, по его словам, компания ими никогда не пользовалась.
«Ведомости» направили запрос в ФНС. Представитель Банка России сообщил, что регулятор получил соответствующее письмо и рассмотрит его в установленном порядке.
О чем переживают инвесторы
Инвесторы обеспокоены, так как Whoosh – активный игрок долгового рынка. На Мосбирже обращается пять выпусков облигаций Whoosh совокупным объемом 14,7 млрд руб., также готовится к размещению еще один выпуск на сумму от 1 млрд руб. 15 июня компания выплатила купонный доход по одному из выпусков облигаций.
12,5 млрд руб.
Основной источник выручки компании – аренда электросамокатов, в общем показателе на этот сегмент в 2025 г. пришлось 99,6%. Дополнительно компания получает доход от продажи сопутствующих товаров и страхования поездок – на них пришлось менее 0,4% от общей выручки в прошлом году.
Whoosh расширяет географию присутствия – сначала в разных городах России, затем в странах СНГ (Казахстан, Белоруссия), а также тестирует выход на рынки Латинской Америки (Чили, Бразилия). Такая стратегия призвана сгладить сезонность российского бизнеса
Для инвесторов, биржи и потребителей услуг Whoosh позиционирует себя как крупнейшего оператора кикшеринга. В то же время для ФНС и фонда «Сколково», поддерживающего отечественные технологические стартапы, компания заявляет о себе как об IT‑разработчике, имеющем право на налоговые льготы – освобождение от НДС, налога на прибыль и др., говорится в одном из писем АВО.
Ключевой вопрос для инвесторов звучит так: является ли основной деятельностью Whoosh коммерциализация IT-разработок или фактически основная деятельность – массовая аренда средств индивидуальной мобильности.
Вызывающий наибольшее опасение инвесторов элемент бизнес-модели Whoosh – дробление пользовательского платежа за каждую поездку на две части, где 70% – лицензионное вознаграждение за право пользования программным обеспечением (ПО) и 30% – арендная плата за средство индивидуальной мобильности. По правилам «Сколково» участник проекта вправе получать не более 30% доходов от деятельности, не связанной с исследованиями и разработками. Деление платежа ровно в пропорции 70/30 обеспечивает Whoosh формальное соответствие именно этому пороговому критерию, говорится в письме АВО в ФНС. По мнению инвесторов, следуя этой логике, самокатный бизнес объявляется второстепенным в налоговых декларациях, когда это необходимо для сохранения льгот.
Инвесторы считают, что финансовая отчетность ООО «ВУШ» по международным стандартам за 2025 г. опровергает тезис о том, что его можно классифицировать как IT-компанию, потому что активы, расходы и инвестиционное поведение Whoosh типичны для оператора капиталоемкого транспортного бизнеса. Основные средства (самокаты и оборудование) составляют 86,1% активов, 10,2 млрд руб., запасы (запчасти к самокатам) – 10,6%, или 1,2 млрд руб., тогда как нематериальные активы (ПО и патенты) занимают лишь 3,3%, или 400 млн руб.
Инвесторы полагают, что наличие приложения в современном сервисе не означает, что 70% цены можно считать лицензионным вознаграждением – иначе любой бизнес, использующий мобильное приложение, вправе переквалифицировать подавляющую часть выручки от реализации товаров и услуг в лицензионное вознаграждение и получить освобождение от уплаты налогов как IT-разработчик. Потребительская цель пользователя Whoosh – получить доступ к самокату и совершить поездку из точки А в точку Б, говорится в одном из писем. Приложение же является цифровым способом доступа к услуге, считают в АВО: пользователь не приходит за ПО как самостоятельным продуктом и не использует приложение автономно.
Инвесторы опасаются, что может иметь место искажение сведений о фактах хозяйственной жизни (ст. 54.1 Налогового кодекса) – технический инструмент доступа к физической услуге проката выдается за отдельный предмет реализации в отсутствие видимой самостоятельной деловой цели помимо достижения пороговых значений для сохранения льгот «Сколково». АВО переживает, что такой подход может не выдержать проверки на предмет действительного экономического смысла операций и может быть квалифицирован налоговым органом как искусственное дробление единого технологического процесса исключительно в целях получения налоговой экономии.
Инвесторы отмечают, что риск дополнительных налоговых доначислений, пеней и штрафов может существенно изменить долговую нагрузку эмитента, «повлиять на его ликвидность, показатели финансовой устойчивости и возможность исполнения обязательств по облигациям», говорится в письме в ЦБ.
Российский облигационный рынок уже столкнулся с рядом дефолтов, в том числе в ситуациях, когда существенные налоговые доначисления приводили к кассовым разрывам у эмитентов и, как следствие, к невозможности своевременного исполнения обязательств перед держателями облигаций, обращает внимание АВО. Например, в январе 2026 г. компания «Неппи клаб» допустила технический дефолт по выплате купона по облигациям из-за доначислений НДС при реорганизации из ООО в АО. В процессе смены организационно-правовой формы ФНС провела проверку, выявила расхождения и сформировала задолженность. После требования погасить долг и его неисполнения налоговая приостановила операции по счетам. Купон не прошел, но эмитент заявил, что выплатит его вскоре после разблокировки.
Есть ли риски
Сервисы аренды действительно сами создают некоторые IT-решения, как программы управления автопарком (Fleet Management System), но чаще это аутсорс-внедрения со сторонними разработчиками под брендом оператора аренды, говорит главный редактор отраслевого портала «PRO шеринг» Денис Кунгуров. ФНС будет сложно доказать, что оператор кикшеринга не является IT-компанией, поскольку именно ПО-решения управляют операционной выручкой: формируют прибыль, ценовую политику и аналитику, подчеркнул он.
Для инвесторов сам факт запроса или проверки не означает последующего дефолта, но является фактором риска, отмечает аналитик «Финама» Андрей Шаров. Существенным он станет, если возможные доначисления, штрафы или изменение налоговой модели заметно ухудшат денежный поток и увеличат и так высокую долговую нагрузку компании, отмечает он.
Начало проверки ФНС не должно автоматически вести к снижению рейтинга компании, согласен партнер юридической фирмы АНП «Зенит» Альфия Ярулина. Вместе с этим, если появится информация о существенной сумме претензий, блокировке счетов, обеспечительных мерах, ухудшении ликвидности или риске нарушения ковенантов, рейтинговое агентство вполне может пересмотреть прогноз или поставить рейтинг под наблюдение, отмечает она.
ФНС – если предположить, что она проведет проверку, – может смотреть, существует ли самостоятельная ценность у ПО, как рассчитана цена лицензии, не заменяет ли она фактически плату за аренду и не дает ли модель необоснованную налоговую экономию, уточняет Ярулина. Ключевыми маркерами риска являются изменение структуры выручки без бизнес-причины, непрозрачная методика тарифа, зависимость сторон, отсутствие реального предоставления прав на ПО, подчеркнула эксперт.
Whoosh, в свою очередь, может показать, что приложение является не технической «кнопкой запуска», а самостоятельной цифровой средой с идентификацией пользователя, геолокацией, тарификацией, безопасностью, платежами, поддержкой, управлением и др., говорит Ярулина: чем подробнее будет раскрыта роль ПО в создании ценности, тем сильнее позиция. Второй блок аргументов, по ее словам, может строиться на экономике тарифа: методике распределения платежей, сопоставимости с рынком, внутренних расчетах и др.