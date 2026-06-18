Инвесторы обратились в ФНС и Банк России по поводу Whoosh

была выручка Whoosh в 2025 г., относительно прошлого года она снизилась на 13%. Показатель EBITDA составил 3,6 млрд руб., снизившись на 41% по сравнению с 2024 г. (6,1 млрд руб.). Рентабельность по EBITDA упала до 28,6% с 42,3%. Чистый убыток Whoosh достиг 2,9 млрд руб. против прибыли в 1,98 млрд руб. годом ранее.

Основной источник выручки компании – аренда электросамокатов, в общем показателе на этот сегмент в 2025 г. пришлось 99,6%. Дополнительно компания получает доход от продажи сопутствующих товаров и страхования поездок – на них пришлось менее 0,4% от общей выручки в прошлом году.

Whoosh расширяет географию присутствия – сначала в разных городах России, затем в странах СНГ (Казахстан, Белоруссия), а также тестирует выход на рынки Латинской Америки (Чили, Бразилия). Такая стратегия призвана сгладить сезонность российского бизнеса