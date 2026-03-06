Whoosh рассматривает возможность проведения IPO латиноамериканской «дочки»В 2026 году компания планирует более чем удвоить парк самокатов в регионе и выйти в новые страны
Сервис аренды электросамокатов Whoosh может вывести на биржу бизнес в странах Латинской Америки. Такой вариант компания рассматривает в рамках дальнейшего масштабирования бизнеса в регионе, который становится ключевым драйвером роста, следует из презентации и финансовой отчетности компании за 2025 г.
С 2023 г. Whoosh присутствует в семи городах Бразилии и Чили. В этих странах зарегистрированы юрлица, которые формально не связаны с «Вуш холдингом», но представлены в его отчетности по МСФО, поскольку у холдинга имеются опционы на выкуп 100% долей в этих компаниях. В декабре 2025 г. «Ведомости» писали, что Whoosh вышел в Колумбию.
По собственным данным сервиса, за девять месяцев 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. число электросамокатов Whoosh в странах Латинской Америки выросло на 26% до 11 000 ед., количество аккаунтов увеличилось на 116% и составило 3,48 млн ед., а количество совершенных поездок за тот же временной промежуток выросло на 142% и составило 8,4 млн ед.
Выручка компании в регионе за весь 2025 г. выросла на 104% год к году до 1,8 млрд руб., а показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) увеличился более чем в два раза до 688 млн руб. Поездки в регионе за год выросли на 105% и достигли 11,7 млн.
В компании считают рынок Латинской Америки одним из самых перспективных для кикшеринга, следует из презентации компании. По оценке Whoosh, он заполнен менее чем на 10%, что дает потенциал для быстрого масштабирования. В 2026 г. компания планирует более чем удвоить парк самокатов в регионе и выйти в новые страны.
Как пояснил «Ведомостям» сооснователь Whoosh Дмитрий Чуйко, компания рассматривает различные варианты снижения долговой нагрузки, включая банковское финансирование, новые выпуски облигаций, использование собственных доходов и развитие бизнеса в Латинской Америке.
По его словам, компания не исключает возможность вывода латиноамериканского бизнеса на биржу «в перспективе нескольких лет». Чуйко отметил, что бизнес в регионе структурно отделен от российского: операционные команды и менеджмент локальные, а компании воспринимаются как местные игроки.
Одновременно компания меняет стратегию развития на российском рынке. Whoosh не планирует закупать новый парк самокатов к сезону 2026 г. в России и странах СНГ. Вместо этого сервис сосредоточится на повышении эффективности уже существующего флота: увеличении количества поездок на один самокат, снижении расходов на обслуживание и перераспределении техники в более прибыльные локации.
Финансовый директор Whoosh Александр Синявский объясняет оптимизацию расходов тем, что компания завершила активную фазу инвестиционного цикла и переходит к этапу повышения эффективности бизнеса. Ключевой задачей на 2026 г. станет рост свободного денежного потока и снижение долговой нагрузки.
Финансовые результаты компании по итогам 2025 г. ухудшились. Совокупная выручка всей компании во всех регионах присутствия сократилась на 13% год к году до 12,5 млрд руб., а EBITDA кикшеринга снизилась на 41% до 3,6 млрд руб. Рентабельность по EBITDA упала с 42,3% до 28,6%.
Компания также зафиксировала чистый убыток в 2,9 млрд руб. против прибыли почти 2 млрд руб. годом ранее. В Whoosh объясняют результат высокими процентными ставками и курсовыми потерями по финансовым инструментам. Долговая нагрузка компании выросла. Соотношение чистого долга к EBITDA достигло 3,69x против 1,7x годом ранее.
При этом парк самокатов Whoosh продолжил расти. В 2025 г. их количество увеличилось на 17% до 249 700 устройств. Число зарегистрированных пользователей выросло на 22% до 33,7 млн.
Whoosh основана в 2018 г., в конце 2022 г. компания вышла на Мосбиржу. На конец июня 2025 г. free-float (доля акций в свободном обращении), оцениваемый Мосбиржей, составлял 27%. Еще 39,1% акционерного капитала, согласно информации на сайте компании на 18 марта, принадлежит гендиректору Дмитрию Чуйко, также доли есть у его заместителей Егора Баяндина (10,8%), Сергея Лаврентьева (7,3%) и Олега Журавлева (4,1%).
В 2025 г. доля рынка Whoosh снизилась до 40–42%, доля «Юрент» увеличилась до 38–40%, доля «Яндекса» составила 15–17%, говорил «Ведомостям» в январе инвестиционный директор управляющей компании МЭФ Capital Андрей Клименко.
По собственной оценке компании, Whoosh остается крупнейшим оператором кикшеринга в России и занимает более 45% рынка по числу поездок.
Как считает аналитик УК «Первая» Антон Тарасов, возможное IPO латиноамериканского бизнеса Whoosh выглядит перспективным, поскольку такие активы могут оцениваться инвесторами заметно дороже российского бизнеса. По его словам, компании из развивающихся рынков за пределами России зачастую торгуются с более высокими мультипликаторами — показателями оценки бизнеса относительно прибыли. «Если российский бизнес может оцениваться примерно в четыре EBITDA, то аналогичный актив на международных рынках может стоить условно восемь EBITDA», — отметил он. Это связано, в частности, с более низкими процентными ставками и меньшей геополитической премией за риск на зарубежных рынках, отмечает Тарасов. В результате международные инвесторы готовы платить за такие компании более высокую цену.
Проведение РО латиноамериканской дочки компании Woosh вполне логично в связи с тем, что за 2025 г. компания показала в Латинской Америке хорошую динамику роста, рассуждает главный редактор отраслевого портала «PRO шеринг» Денис Кунгуров. «В Латинской Америке мы видим геополитическую стабильность в отличие от других регионов. Показатели компании должны привлечь инвесторов на перспективный растущий рынок кикшеринга, в частности, в Бразилии, с учетом того что страна достаточно лояльна к дочерним предприятиям именно российских компаний», — говорит он.
При этом реализация такого сценария может быть связана с юридическими и комплаенс-ограничениями, добавил Тарасов. Они могут возникнуть из-за того, что компания имеет российских основателей и связана с российской юрисдикцией. Одним из возможных решений, по его мнению, может быть использование привлеченных средств непосредственно для развития бизнеса в регионе, например для закупки самокатов, без перевода средств в Россию.
В целом, по словам аналитика, IPO латиноамериканского сегмента могло бы улучшить финансовые показатели группы. Привлечение капитала по более высокой оценке потенциально позволит снизить показатель долговой нагрузки на уровне консолидированной отчетности.
Тарасов также отметил, что сам по себе рост долговой нагрузки Whoosh не обязательно является негативным фактором. По его словам, часть долговых инструментов используется для рефинансирования — замены старых обязательств новыми, а также для финансирования инвестиций в парк самокатов, если их эксплуатация обеспечивает достаточную доходность.
При этом аналитик считает логичным сценарий появления стратегического инвестора в капитале компании, поскольку основные конкуренты Whoosh уже интегрированы в экосистемы крупных игроков.
С учетом операционных показателей оператору самое время сконцентрироваться на эффективности бизнес-процессов, чтобы повысить показатель EBITDA, снизить высокий коэффициент чистого долга к EBITDA, отмечает Кунгуров. Можно сказать, что все операторы кикшеринга закончили экстенсивный рост на рынке, и будут больше внимания уделять эффективности процессов, созданию новых продуктовых решений и рекламной интеграции формата O2O (online to offline), говорит он.