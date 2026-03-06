Whoosh рассматривает возможность проведения IPO латиноамериканской «дочки»

Как считает аналитик УК «Первая» Антон Тарасов, возможное IPO латиноамериканского бизнеса Whoosh выглядит перспективным, поскольку такие активы могут оцениваться инвесторами заметно дороже российского бизнеса. По его словам, компании из развивающихся рынков за пределами России зачастую торгуются с более высокими мультипликаторами — показателями оценки бизнеса относительно прибыли. «Если российский бизнес может оцениваться примерно в четыре EBITDA, то аналогичный актив на международных рынках может стоить условно восемь EBITDA», — отметил он. Это связано, в частности, с более низкими процентными ставками и меньшей геополитической премией за риск на зарубежных рынках, отмечает Тарасов. В результате международные инвесторы готовы платить за такие компании более высокую цену.