Объем торгов неоактивами на «СПБ бирже» установил новый рекорд
Объем торгов «СПБ биржи» на рынке неоактивов 17 июня превысил 11 млрд руб., что стало новым рекордом. Об этом сообщили в представительстве площадки.
Показатель на 45,54% выше предыдущего максимума от 15 июня. «С 15 мая, когда объем торгов составил 2,75 млрд руб., показатель вырос более чем в четыре раза за месяц», – отметили в сообщении.
На «СПБ бирже» доступны 25 неоактивов на глобальные акции. В частности, Amazon, Advanced Micro Devices, Coinbase, Netflix, Palo Alto Networks, Robinhood Markets, Super Micro Computer, Tesla. Также доступны индексы криптовалют: биткоина, эфириума, соланы, риппла и трона.
Доступ к сделкам с неоактивами на акции открыт для неквалифицированных инвесторов после прохождения теста, а контракты на криптовалюты и акции Coinbase доступны только для квалифицированных инвесторов.