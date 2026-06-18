Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,806+0,24%MGTS1 220+0,83%BISVP10,22-0,49%IMOEX2 444,99-1,61%RTSI1 058,76-1,61%RGBI118,19-0,08%RGBITR782,75-0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Объем торгов неоактивами на «СПБ бирже» установил новый рекорд

Ведомости

Объем торгов «СПБ биржи» на рынке неоактивов 17 июня превысил 11 млрд руб., что стало новым рекордом. Об этом сообщили в представительстве площадки.

Показатель на 45,54% выше предыдущего максимума от 15 июня. «С 15 мая, когда объем торгов составил 2,75 млрд руб., показатель вырос более чем в четыре раза за месяц», – отметили в сообщении.

На «СПБ бирже» доступны 25 неоактивов на глобальные акции. В частности, Amazon, Advanced Micro Devices, Coinbase, Netflix, Palo Alto Networks, Robinhood Markets, Super Micro Computer, Tesla. Также доступны индексы криптовалют: биткоина, эфириума, соланы, риппла и трона.

Доступ к сделкам с неоактивами на акции открыт для неквалифицированных инвесторов после прохождения теста, а контракты на криптовалюты и акции Coinbase доступны только для квалифицированных инвесторов.

Читайте также:Т-банк откроет доступ к торговле неоактивами на Tesla, Amazon и Netflix
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её