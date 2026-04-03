Т-банк откроет доступ к торговле неоактивами на Tesla, Amazon и Netflix

Неоактив – это разновидность фьючерса. С помощью него можно заработать на росте и падении стоимости зарубежных акций и криптовалют, которые выступают базисными активами, с торгами в российской инфраструктуре и расчетами в рублях. Цена бессрочных неоактивов следует за ценой базисного актива. Для открытия позиции требуются деньги или ценные бумаги в портфеле инвестора. Сделки можно совершать бесплатно неограниченное число раз. Комиссия взимается только за перенос позиции на следующий торговый день.