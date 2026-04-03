Т-банк откроет доступ к торговле неоактивами на Tesla, Amazon и Netflix
Т-банк откроет во второй половине апреля доступ к неоактивам на акции Advanced Micro Devices, Amazon, Coinbase, Netflix, Tesla и индексы криптовалют Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple и Tron. В будущем список базовых активов планируется расширять.
Инструменты будут обращаться на СПБ бирже. Первым брокером, который предоставит инвесторам доступ к неоактивам, будут «Т-инвестиции».
Неоактив – это разновидность фьючерса. С помощью него можно заработать на росте и падении стоимости зарубежных акций и криптовалют, которые выступают базисными активами, с торгами в российской инфраструктуре и расчетами в рублях. Цена бессрочных неоактивов следует за ценой базисного актива. Для открытия позиции требуются деньги или ценные бумаги в портфеле инвестора. Сделки можно совершать бесплатно неограниченное число раз. Комиссия взимается только за перенос позиции на следующий торговый день.
