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На Мосбирже стартуют торги фьючерсами с привязкой к длинным гособлигациям США

Ведомости

На срочном рынке Мосбиржи начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на акции инвестиционного фонда iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT ETF). Это следует из информации на сайте площадки.

Торги стартуют с 12 августа. Торговый код – TLT (TL), базовый актив – акции инвестиционного фонда iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, котировка – в долларах США за акцию, лот контракта – 10 акций фонда.

Активы фонда на 99% состоят из долгосрочных казначейских облигаций США, средневзвешенный срок до погашения облигаций в портфеле фонда – 25,8 года. Фьючерсы на акции TLT ETF дополнят линейку контрактов, базовыми активами которых выступают востребованные иностранные активы: паи фондов на индексы S&P 500, NASDAQ и Dow Jones, акции фондов на индексы Euro Stoxx 50, Dax 40, Hang Seng и др.

«Благодаря высокой чувствительности к изменениям процентных ставок в США новые фьючерсы могут использоваться как для реализации стратегий, связанных с динамикой американского долгового рынка, так и для хеджирования процентного риска», – отметила управляющий директор по рынку деривативов площадки Мария Патрикеева.

4 июня Мосбиржа запустила торги первым в РФ фьючерсом на криптовалюту – акциями ETF-фонда iShares Bitcoin Trust (IBIT) от компании BlackRock. Котировки представлены в долларах США, а расчеты осуществляются в рублях. Инструмент доступен только для квалифицированных инвесторов.

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