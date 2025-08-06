На Мосбирже стартуют торги фьючерсами с привязкой к длинным гособлигациям США
Торги стартуют с 12 августа. Торговый код – TLT (TL), базовый актив – акции инвестиционного фонда iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, котировка – в долларах США за акцию, лот контракта – 10 акций фонда.
Активы фонда на 99% состоят из долгосрочных казначейских облигаций США, средневзвешенный срок до погашения облигаций в портфеле фонда – 25,8 года. Фьючерсы на акции TLT ETF дополнят линейку контрактов, базовыми активами которых выступают востребованные иностранные активы: паи фондов на индексы S&P 500, NASDAQ и Dow Jones, акции фондов на индексы Euro Stoxx 50, Dax 40, Hang Seng и др.
«Благодаря высокой чувствительности к изменениям процентных ставок в США новые фьючерсы могут использоваться как для реализации стратегий, связанных с динамикой американского долгового рынка, так и для хеджирования процентного риска», – отметила управляющий директор по рынку деривативов площадки Мария Патрикеева.