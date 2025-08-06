На Мосбирже стартуют торги фьючерсами с привязкой к длинным гособлигациям США

Активы фонда на 99% состоят из долгосрочных казначейских облигаций США, средневзвешенный срок до погашения облигаций в портфеле фонда – 25,8 года. Фьючерсы на акции TLT ETF дополнят линейку контрактов, базовыми активами которых выступают востребованные иностранные активы: паи фондов на индексы S&P 500, NASDAQ и Dow Jones, акции фондов на индексы Euro Stoxx 50, Dax 40, Hang Seng и др.