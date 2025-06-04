Мосбиржа запустила торги первым в России фьючерсом на криптовалюту
На Московской бирже в 10:00 мск начались торги первым в России фьючерсом на криптовалюту – акциями ETF-фонда iShares Bitcoin Trust (IBIT) от компании BlackRock. Об этом говорится в сообщении площадки.
Финансовый инструмент доступен только для квалифицированных инвесторов. Котировки представлены в долларах США, а расчеты осуществляются в рублях. Сейчас доступен контракт с сроком исполнения в сентябре.
Торги стартовали с уровнем $65 за фьючерс. По состоянию на 10:44 мск стоимость фьючерса составила $61,19.
28 мая Банк России разрешил финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы (ЦФА), доходность которых привязана к стоимости криптовалют. Профучастники быстро отреагировали на это.
Так, Т-банк уже выпустил ЦФА на биткойн (BTC). Один ЦФА эквивалентен 0,001 биткойна, а объем выпуска составил 1000 ЦФА. Альфа-банк также объявил о запуске ЦФА, стоимость которых привязана к биткойну и эфиру (ETH). Стоимость одного ЦФА составляет 1000 руб., а срок обращения – один месяц. Эти продукты также доступны только квалифицированным инвесторам.