Мосбиржа запустила торги первым в России фьючерсом на криптовалюту

Так, Т-банк уже выпустил ЦФА на биткойн (BTC). Один ЦФА эквивалентен 0,001 биткойна, а объем выпуска составил 1000 ЦФА. Альфа-банк также объявил о запуске ЦФА, стоимость которых привязана к биткойну и эфиру (ETH). Стоимость одного ЦФА составляет 1000 руб., а срок обращения – один месяц. Эти продукты также доступны только квалифицированным инвесторам.