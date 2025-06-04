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Мосбиржа запустила торги первым в России фьючерсом на криптовалюту

Ведомости

На Московской бирже в 10:00 мск начались торги первым в России фьючерсом на криптовалюту – акциями ETF-фонда iShares Bitcoin Trust (IBIT) от компании BlackRock. Об этом говорится в сообщении площадки.

Финансовый инструмент доступен только для квалифицированных инвесторов. Котировки представлены в долларах США, а расчеты осуществляются в рублях. Сейчас доступен контракт с сроком исполнения в сентябре.

Торги стартовали с уровнем $65 за фьючерс. По состоянию на 10:44 мск стоимость фьючерса составила $61,19.

28 мая Банк России разрешил финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы (ЦФА), доходность которых привязана к стоимости криптовалют. Профучастники быстро отреагировали на это.

Так, Т-банк уже выпустил ЦФА на биткойн (BTC). Один ЦФА эквивалентен 0,001 биткойна, а объем выпуска составил 1000 ЦФА. Альфа-банк также объявил о запуске ЦФА, стоимость которых привязана к биткойну и эфиру (ETH). Стоимость одного ЦФА составляет 1000 руб., а срок обращения – один месяц. Эти продукты также доступны только квалифицированным инвесторам.

Московская биржа объявила о запуске торгов фьючерсом на криптовалюту 29 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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