Мосбиржа 4 июня запустит торги фьючерсом на криптовалюту
Московская биржа объявила о запуске торгов фьючерсом на криптовалюту, которые начнутся 4 июня. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
Новый инструмент будет доступен исключительно для квалифицированных инвесторов. Это будет фьючерсный контракт на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF.
Основные параметры инструмента: торговый код: IBIT, лот контракта: одна акция инвестиционного фонда, котировка в долларах США за один лот, расчеты в российских рублях.
Для торгов предложена квартальная серия фьючерсов с исполнением в сентябре 2025 г.
28 мая Центробанк России разрешил финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы (ЦФА), доходность которых привязана к стоимости криптовалют. Профучастники быстро отреагировали на это.
Так, Т-банк уже выпустил ЦФА на биткойн (BTC). Один ЦФА эквивалентен 0,001 биткойна, а объем выпуска составил 1000 ЦФА. Альфа-банк также объявил о запуске ЦФА, стоимость которых привязана к биткойну и эфиру (ETH). Стоимость одного ЦФА составляет 1000 руб., а срок обращения – один месяц. Эти продукты также доступны только квалифицированным инвесторам.