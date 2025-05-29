Альфа-банк запустил ЦФА на Bitcoin и Ethereum
Альфа-банк объявил о запуске цифровых финансовых активов (ЦФА), стоимость которых привязана к Bitcoin и Ethereum. Они будут доступны только квалифицированным инвесторам. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Базовыми активами для ЦФА выступают биржевые фонды iShares Bitcoin Trust ETF и iShares Ethereum Trust ETF соответственно. Доходность инвесторов будет зависеть от изменения стоимости криптовалют. Стоимость одного ЦФА составляет 1000 руб., а срок обращения – один месяц.
Запуск продукта совпал с периодом устойчивого роста крипторынка: недавно Bitcoin обновил исторический максимум, достигнув отметки $110 000, а Ethereum торгуется выше $2700. Капитализация крипторынка превысила $3,45 трлн.
«В планах банка – запуск линейки продуктов ЦФА на базе криптовалют», – пояснили в Альфа-банке.
28 мая Центробанк России разрешил финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и ЦФА, доходность которых привязана к стоимости криптовалют. Это решение стало долгожданным шагом для участников рынка. Представитель Московской биржи рассказывал, что площадка планирует запуск на срочном рынке расчетного фьючерса, базовый актив которого привязан к стоимости Bitcoin. А «СПБ биржа» сейчас уже тестирует торги фьючерсом на индекс Bitcoin.