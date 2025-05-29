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Альфа-банк запустил ЦФА на Bitcoin и Ethereum

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Альфа-банк объявил о запуске цифровых финансовых активов (ЦФА), стоимость которых привязана к Bitcoin и Ethereum. Они будут доступны только квалифицированным инвесторам. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Базовыми активами для ЦФА выступают биржевые фонды iShares Bitcoin Trust ETF и iShares Ethereum Trust ETF соответственно. Доходность инвесторов будет зависеть от изменения стоимости криптовалют. Стоимость одного ЦФА составляет 1000 руб., а срок обращения – один месяц.

Запуск продукта совпал с периодом устойчивого роста крипторынка: недавно Bitcoin обновил исторический максимум, достигнув отметки $110 000, а Ethereum торгуется выше $2700. Капитализация крипторынка превысила $3,45 трлн.

«В планах банка – запуск линейки продуктов ЦФА на базе криптовалют», – пояснили в Альфа-банке.

28 мая Центробанк России разрешил финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и ЦФА, доходность которых привязана к стоимости криптовалют. Это решение стало долгожданным шагом для участников рынка. Представитель Московской биржи рассказывал, что площадка планирует запуск на срочном рынке расчетного фьючерса, базовый актив которого привязан к стоимости Bitcoin. А «СПБ биржа» сейчас уже тестирует торги фьючерсом на индекс Bitcoin.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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