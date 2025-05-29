Альфа-банк запустил ЦФА на Bitcoin и Ethereum

28 мая Центробанк России разрешил финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и ЦФА, доходность которых привязана к стоимости криптовалют. Это решение стало долгожданным шагом для участников рынка. Представитель Московской биржи рассказывал, что площадка планирует запуск на срочном рынке расчетного фьючерса, базовый актив которого привязан к стоимости Bitcoin. А «СПБ биржа» сейчас уже тестирует торги фьючерсом на индекс Bitcoin.