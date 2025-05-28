Т-банк выпустил ЦФА на биткойн

22 мая «Ведомости» писали, что на конец I квартала в России обращалось 998 выпусков ЦФА и иных цифровых прав на 293,5 млрд руб. Объем размещенных за квартал выпусков сократился на 35,9% квартал к кварталу и составил 142,7 млрд руб. Как отмечали эксперты, рынок ЦФА может достигнуть 1,7 трлн руб. к 2028 г., если законодательные требования к эмитентам не ухудшатся и будет смягчаться налогообложение.