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Т-банк выпустил ЦФА на биткойн

Ведомости

Т-банк выпустил цифровые финансовые активы (ЦФА) на биткойн (BTC). Об этом сообщили в кредитной организации, передает «Интерфакс».

Один ЦФА – 0,001 биткойна, объем выпуска – 1000 ЦФА. Смарт-актив доступен только квалифицированным инвесторам, эмитентом выступает ООО «ТБ Капитал».

Инвесторы при покупке цифровых активов получают право на выплату рыночной стоимости соответствующей доли биткойна. Срок до погашения ЦФА – один месяц. После погашения эмитент на каждый смарт-актив выплачивает по 0,001 BTC в рублях исходя из цены криптовалюты и курса рубля на этот день.

Банк запустил линейку инвест-инструментов на блокчейне для своих премиальных клиентов в декабре 2024 г. С того момента клиенты могут приобретать в приложении «Т-инвестиций» ЦФА, выпущенные на платформе «Атомайз».

22 мая «Ведомости» писали, что на конец I квартала в России обращалось 998 выпусков ЦФА и иных цифровых прав на 293,5 млрд руб. Объем размещенных за квартал выпусков сократился на 35,9% квартал к кварталу и составил 142,7 млрд руб. Как отмечали эксперты, рынок ЦФА может достигнуть 1,7 трлн руб. к 2028 г., если законодательные требования к эмитентам не ухудшатся и будет смягчаться налогообложение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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