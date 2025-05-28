Т-банк выпустил ЦФА на биткойн
Один ЦФА – 0,001 биткойна, объем выпуска – 1000 ЦФА. Смарт-актив доступен только квалифицированным инвесторам, эмитентом выступает ООО «ТБ Капитал».
Инвесторы при покупке цифровых активов получают право на выплату рыночной стоимости соответствующей доли биткойна. Срок до погашения ЦФА – один месяц. После погашения эмитент на каждый смарт-актив выплачивает по 0,001 BTC в рублях исходя из цены криптовалюты и курса рубля на этот день.
Банк запустил линейку инвест-инструментов на блокчейне для своих премиальных клиентов в декабре 2024 г. С того момента клиенты могут приобретать в приложении «Т-инвестиций» ЦФА, выпущенные на платформе «Атомайз».
22 мая «Ведомости» писали, что на конец I квартала в России обращалось 998 выпусков ЦФА и иных цифровых прав на 293,5 млрд руб. Объем размещенных за квартал выпусков сократился на 35,9% квартал к кварталу и составил 142,7 млрд руб. Как отмечали эксперты, рынок ЦФА может достигнуть 1,7 трлн руб. к 2028 г., если законодательные требования к эмитентам не ухудшатся и будет смягчаться налогообложение.