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Т-банк запустил линейку инвест-инструментов на блокчейне

Ведомости

Премиальные клиенты Т-банка с 18 декабря могут приобретать в приложении «Т-инвестиций» цифровые финансовые активы (ЦФА), выпущенные на платформе «Атомайз». Об этом рассказал генеральный директор «Атомайза» Алексей Илясов в интервью «Ведомостям».

Сейчас в «Т-инвестициях» появились восемь пилотных инструментов с потенциальной доходностью до 27,5% годовых, выпущенных на платформе «Атомайз». Среди них – кредиты Т-банка (доходность до 27,5% годовых), смарт-портфель факторинга (доходность +5,5% к ключевой ставке), смарт-флоатер (доходность +2,5% к ключевой ставке), арт-токены (верхний предел доходности не ограничен, минимальная доходность – 15% годовых), а также стипендиальный токен.

Илясов говорил в интервью «Ведомостям», что компания хочет стать «фабрикой инноваций на базе цифровых прав» в экосистеме Т-банка. Он отмечал, что «Атомайз» видит потенциал в продуктах секьюритизации, привязанных к денежному потоку по кредитным портфелям.

«Квалифицированные инвесторы разделяют с банком-эмитентом кредитный риск и за это получают потенциально высокую доходность. Этот продукт мы уже запустили в “Т-инвестициях” и будем масштабировать», – сказал он.

Илясов сообщил, что в начале 2025 г. все 4,5 млн клиентов «Т-инвестиций» получат доступ к ЦФА. Вместе с командой брокера «Атомайз» запустит «полноценную вторичную торговлю»: с маркетмейкерами, стаканом, моментальным исполнением заявок, аналитикой по продуктам, образовательными курсами и «тем высоким уровнем сервиса, к которому привыкли клиенты «Т-инвестиций».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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