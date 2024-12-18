Т-банк запустил линейку инвест-инструментов на блокчейне

Сейчас в «Т-инвестициях» появились восемь пилотных инструментов с потенциальной доходностью до 27,5% годовых, выпущенных на платформе «Атомайз». Среди них – кредиты Т-банка (доходность до 27,5% годовых), смарт-портфель факторинга (доходность +5,5% к ключевой ставке), смарт-флоатер (доходность +2,5% к ключевой ставке), арт-токены (верхний предел доходности не ограничен, минимальная доходность – 15% годовых), а также стипендиальный токен.