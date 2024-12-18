Т-банк запустил линейку инвест-инструментов на блокчейне
Премиальные клиенты Т-банка с 18 декабря могут приобретать в приложении «Т-инвестиций» цифровые финансовые активы (ЦФА), выпущенные на платформе «Атомайз». Об этом рассказал генеральный директор «Атомайза» Алексей Илясов в интервью «Ведомостям».
Сейчас в «Т-инвестициях» появились восемь пилотных инструментов с потенциальной доходностью до 27,5% годовых, выпущенных на платформе «Атомайз». Среди них – кредиты Т-банка (доходность до 27,5% годовых), смарт-портфель факторинга (доходность +5,5% к ключевой ставке), смарт-флоатер (доходность +2,5% к ключевой ставке), арт-токены (верхний предел доходности не ограничен, минимальная доходность – 15% годовых), а также стипендиальный токен.
Илясов говорил в интервью «Ведомостям», что компания хочет стать «фабрикой инноваций на базе цифровых прав» в экосистеме Т-банка. Он отмечал, что «Атомайз» видит потенциал в продуктах секьюритизации, привязанных к денежному потоку по кредитным портфелям.
«Квалифицированные инвесторы разделяют с банком-эмитентом кредитный риск и за это получают потенциально высокую доходность. Этот продукт мы уже запустили в “Т-инвестициях” и будем масштабировать», – сказал он.
Илясов сообщил, что в начале 2025 г. все 4,5 млн клиентов «Т-инвестиций» получат доступ к ЦФА. Вместе с командой брокера «Атомайз» запустит «полноценную вторичную торговлю»: с маркетмейкерами, стаканом, моментальным исполнением заявок, аналитикой по продуктам, образовательными курсами и «тем высоким уровнем сервиса, к которому привыкли клиенты «Т-инвестиций».