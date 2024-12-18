Алексей Илясов: «Новый рынок на базе блокчейна может работать в партнерстве с классическим»

В середине лета оператор по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) «Атомайз» вошел в состав группы «Т-технологии» и сразу приступил к интеграции в экосистему Т-банка. В интервью «Ведомостям» генеральный директор «Атомайза» Алексей Илясов рассказал, как прошло это объединение, зачем оно нужно и что это даст компании и рынку ЦФА в целом.