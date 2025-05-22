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Рынок ЦФА может вырасти до 1,7 трлн рублей к 2028 году

Росту могут способствовать смягчение налогообложения и полноценный вторичный оборот
Артем Кульша
Все чаще размещают цифровые активы компании без облигаций в обращении – в марте таких было не менее 25
Все чаще размещают цифровые активы компании без облигаций в обращении – в марте таких было не менее 25 / Freepik

Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) достигнет 1,7 трлн руб. к 2028 г., если законодательные требования к эмитентам не ухудшатся и будет смягчаться налогообложение. Об этом эксперты компании «Эйлер аналитические технологии» Елена Бакланова и Александр Полютов пишут в отчете, с которым ознакомились «Ведомости».

На конец I квартала в России обращалось 998 выпусков ЦФА и иных цифровых прав на 293,5 млрд руб. Объем размещенных за квартал выпусков сократился на 35,9% квартал к кварталу (кв/кв) и составил 142,7 млрд руб., в «Эйлере» это связывают с сезонным фактором и достижением продуктом зрелости. За тот же период объем новых рыночных выпусков рублевых корпоративных облигаций сократился на 25,4% кв/кв до 1,1 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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