Рынок ЦФА может вырасти до 1,7 трлн рублей к 2028 году

На конец I квартала в России обращалось 998 выпусков ЦФА и иных цифровых прав на 293,5 млрд руб. Объем размещенных за квартал выпусков сократился на 35,9% квартал к кварталу (кв/кв) и составил 142,7 млрд руб., в «Эйлере» это связывают с сезонным фактором и достижением продуктом зрелости. За тот же период объем новых рыночных выпусков рублевых корпоративных облигаций сократился на 25,4% кв/кв до 1,1 трлн руб.