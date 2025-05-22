Рынок ЦФА может вырасти до 1,7 трлн рублей к 2028 году

Рынок ЦФА может вырасти до 1,7 трлн рублей к 2028 годуРосту могут способствовать смягчение налогообложения и полноценный вторичный оборот
Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) достигнет 1,7 трлн руб. к 2028 г., если законодательные требования к эмитентам не ухудшатся и будет смягчаться налогообложение. Об этом эксперты компании «Эйлер аналитические технологии» Елена Бакланова и Александр Полютов пишут в отчете, с которым ознакомились «Ведомости».
На конец I квартала в России обращалось 998 выпусков ЦФА и иных цифровых прав на 293,5 млрд руб. Объем размещенных за квартал выпусков сократился на 35,9% квартал к кварталу (кв/кв) и составил 142,7 млрд руб., в «Эйлере» это связывают с сезонным фактором и достижением продуктом зрелости. За тот же период объем новых рыночных выпусков рублевых корпоративных облигаций сократился на 25,4% кв/кв до 1,1 трлн руб.
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