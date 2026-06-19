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Партнеры «Бери заряда» заработали более 800 млн рублей в 2025 году

Ведомости

Совокупный доход франчайзинговых партнеров сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд» превысил 800 млн руб. в 2025 г. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании. Уточняется, что с сервисом сотрудничают около 80 партнеров по всей России, на них приходится уже более половины зарядной сети.

Скорректированный показатель EBITDA в 2025 г. достиг 910 млн руб.

В I квартале 2026 г. оборот сервиса от сдачи пауэрбанков в аренду (GTV) вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,1 млрд руб. По итогам 2025 г. GTV увеличился более чем на 50% до 4,9 млрд руб.

Аудитория «Бери заряда» в мае этого года превысила 1,2 млн активных пользователей.

«Рост финансовых и операционных показателей сервиса «Бери заряд» обеспечен эффективным распределением зарядных станций и расширением сети, в том числе по франчайзинговой модели», – пояснили в компании.

В конце 2024 г. сервис «Бери заряд» приобрел «Яндекс». Он вошел в бизнес-направление «Яндекс Go», которое объединяет все арендные сервисы «Яндекса» – каршеринг, аренду самокатов и велосипедов.

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