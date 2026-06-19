Партнеры «Бери заряда» заработали более 800 млн рублей в 2025 году

В I квартале 2026 г. оборот сервиса от сдачи пауэрбанков в аренду (GTV) вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,1 млрд руб. По итогам 2025 г. GTV увеличился более чем на 50% до 4,9 млрд руб.