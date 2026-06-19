Партнеры «Бери заряда» заработали более 800 млн рублей в 2025 году
Совокупный доход франчайзинговых партнеров сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд» превысил 800 млн руб. в 2025 г. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании. Уточняется, что с сервисом сотрудничают около 80 партнеров по всей России, на них приходится уже более половины зарядной сети.
Скорректированный показатель EBITDA в 2025 г. достиг 910 млн руб.
В I квартале 2026 г. оборот сервиса от сдачи пауэрбанков в аренду (GTV) вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,1 млрд руб. По итогам 2025 г. GTV увеличился более чем на 50% до 4,9 млрд руб.
Аудитория «Бери заряда» в мае этого года превысила 1,2 млн активных пользователей.
«Рост финансовых и операционных показателей сервиса «Бери заряд» обеспечен эффективным распределением зарядных станций и расширением сети, в том числе по франчайзинговой модели», – пояснили в компании.