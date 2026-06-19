Чистая прибыль МТС по РСБУ в I квартале выросла в четыре раза

22 мая стало известно, что чистая прибыль МТС по МСФО в I квартале 2026 г. достигла 7,2 млрд руб., что на 46,4% больше в сравнении с тем же периодом 2025 г. Консолидированная выручка группы в отчетном периоде выросла до 201,3 млрд руб. (+14,7%). МТС объясняет такую динамику ростом доходов от услуг мобильной и фиксированной связи и увеличением поступлений в межоператорском бизнесе и сегменте B2B.