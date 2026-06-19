Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,82+0,28%VEON-RX57,70%BLNG9,2+0,99%IMOEX2 411,61-1,21%RTSI1 035,6-1,21%RGBI118,05-0,08%RGBITR782,08-0,05%
Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль МТС по РСБУ в I квартале выросла в четыре раза

Ведомости

Чистая прибыль ПАО «МТС» по РСБУ по итогам I квартала 2026 г. составила 1,94 млрд руб. против 489,5 млн руб. за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.

Выручка оператора выросла на 13,2% до 122,9 млрд руб. со 108,6 млрд руб. в 2025 г. Валовая прибыль увеличилась до 63,7 млрд руб. против 56,5 млрд руб. в I квартале 2025 г. Прибыль от продаж составила 26,2 млрд руб., тогда как годом ранее этот показатель находился на уровне 25,3 млрд руб..

Прибыль до налогообложения достигла 106,1 млн руб. против убытка в размере 199,9 млн руб. за 2025 г. Совокупный финансовый результат периода составил 1,87 млрд руб. против 443,1 млн руб.

22 мая стало известно, что чистая прибыль МТС по МСФО в I квартале 2026 г. достигла 7,2 млрд руб., что на 46,4% больше в сравнении с тем же периодом 2025 г. Консолидированная выручка группы в отчетном периоде выросла до 201,3 млрд руб. (+14,7%). МТС объясняет такую динамику ростом доходов от услуг мобильной и фиксированной связи и увеличением поступлений в межоператорском бизнесе и сегменте B2B.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте