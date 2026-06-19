Чистая прибыль МТС по РСБУ в I квартале выросла в четыре раза
Выручка оператора выросла на 13,2% до 122,9 млрд руб. со 108,6 млрд руб. в 2025 г. Валовая прибыль увеличилась до 63,7 млрд руб. против 56,5 млрд руб. в I квартале 2025 г. Прибыль от продаж составила 26,2 млрд руб., тогда как годом ранее этот показатель находился на уровне 25,3 млрд руб..
Прибыль до налогообложения достигла 106,1 млн руб. против убытка в размере 199,9 млн руб. за 2025 г. Совокупный финансовый результат периода составил 1,87 млрд руб. против 443,1 млн руб.
22 мая стало известно, что чистая прибыль МТС по МСФО в I квартале 2026 г. достигла 7,2 млрд руб., что на 46,4% больше в сравнении с тем же периодом 2025 г. Консолидированная выручка группы в отчетном периоде выросла до 201,3 млрд руб. (+14,7%). МТС объясняет такую динамику ростом доходов от услуг мобильной и фиксированной связи и увеличением поступлений в межоператорском бизнесе и сегменте B2B.