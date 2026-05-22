МТС нарастила чистую прибыль по МСФО на 46,4% в I квартале

В марте МТС проинвестировала в новые направления 17 млрд руб., что составило 6% от OIBDA. В частности, компания запустила разработки в области инфраструктуры для беспилотного транспорта, энергоэффективности, ИИ, а также робототехники. Как отмечал руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами «Альфа-капитала» Александр Абрамян, 6% от OIBDA в масштабах МТС – это небольшой объем, общие технологические инвестиции компании выше, например инвестиции в разработку и производство базовых станций через дочернюю «Иртею».