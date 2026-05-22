МТС нарастила чистую прибыль по МСФО на 46,4% в I квартале

Чистая прибыль группы МТС по МСФО в I квартале 2026 г. достигла 7,2 млрд руб., что на 46,4% больше в сравнении с тем же периодом 2025 г., говорится в отчете компании.

Консолидированная выручка группы в отчетном периоде выросла до 201,3 млрд руб. (+14,7%). МТС объясняет такую динамику ростом доходов от услуг мобильной и фиксированной связи и увеличением поступлений в межоператорском бизнесе и сегменте B2B.

Кроме того, в I квартале 2026 г. рост показала OIBDA группы. Показатель увеличился на 18% до 74,7 млрд руб. При этом чистый долг МТС составил 451,5 млрд руб.

В марте МТС проинвестировала в новые направления 17 млрд руб., что составило 6% от OIBDA. В частности, компания запустила разработки в области инфраструктуры для беспилотного транспорта, энергоэффективности, ИИ, а также робототехники. Как отмечал руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами «Альфа-капитала» Александр Абрамян, 6% от OIBDA в масштабах МТС – это небольшой объем, общие технологические инвестиции компании выше, например инвестиции в разработку и производство базовых станций через дочернюю «Иртею».

