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Главная / Инвестиции /

«Гемабанк» привлек около 400 млн рублей в рамках SPO с переподпиской

Ведомости

Биотехнологическая компания «Гемабанк», входящая в группу «Артген биотех», успешно завершила вторичное публичное размещение акций (SPO), закрыв книгу заявок с переподпиской. Об этом говорится в сообщении компании.

Спрос со стороны инвесторов превысил объем предложенного выпуска, в результате чего «Гемабанк» привлек около 400 млн руб. Цена размещения составила 116 руб. за одну акцию.

Генеральный директор компании Иван Потапов отметил, что высокий интерес к размещению свидетельствует о доверии инвесторов к стратегии развития бизнеса. По его словам, переподписка на SPO является подтверждением уверенности рынка в перспективах компании.

Торги акциями, размещенными в рамках SPO, начнутся на Московской бирже 19 июня.

16 июня стало известно, что «Артген биотех» выкупит акции у инвесторов – участников вторичного публичного размещения (SPO) «Гемабанка» по истечение трех лет с даты окончания предложения. Акции будут выкуплены по цене 150,8 руб. за штуку. Уточняется, что оферта предназначена инвестирующим в «Гемабанк» от 500 000 руб. при условии непрерывного трехлетнего владения акциями, приобретенными в рамках SPO.

«Гемабанк» объявил о начале сбора заявок в рамках SPO на Мосбирже 15 июня. Компания намерена разместить по открытой подписке до 3 370 080 обыкновенных акций.

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