«Гемабанк» привлек около 400 млн рублей в рамках SPO с переподпиской

16 июня стало известно, что «Артген биотех» выкупит акции у инвесторов – участников вторичного публичного размещения (SPO) «Гемабанка» по истечение трех лет с даты окончания предложения. Акции будут выкуплены по цене 150,8 руб. за штуку. Уточняется, что оферта предназначена инвестирующим в «Гемабанк» от 500 000 руб. при условии непрерывного трехлетнего владения акциями, приобретенными в рамках SPO.