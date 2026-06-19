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Цена акций ЮГК на Мосбирже выросла на 5,9%

Ведомости

По состоянию на 12:29 мск цена акций ЮГК выросла на 5,86% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 0,65 руб. Объем торгов составил 1,12 млрд руб.

На закрытие торгов 18 июня цена акций ЮГК составила 0,61 руб., оборот торгов достиг 1,07 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций ЮГК выросла на 3,0%.

19 июня в 9:00 мск стартовали торги по продаже активов «Южуралзолота». По данным Росимущества, к участию в торгах были допущены только те претенденты, чьи заявки соответствовали установленным требованиям. Их данные пока не раскрывают.

«Южуралзолото Группа Компаний» («ЮГК») – один из лидеров золотодобывающей отрасли России, образованный в 1976 г. в Челябинской обл. Среди активов 10 действующих месторождений рудного золота и 8 перерабатывающих предприятий. Доказанные запасы достигают 11 млн тр. унций, или на ближайшие 30 лет добычи, которая составляет 330 000 тр. унций. После конфискации активов Константина Струкова в 2025 г. контролируется государством, в свободном обращении 11% акций.

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