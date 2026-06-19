Цена акций «Южуралзолота» снижается на 5% после аукциона по продаже
По состоянию на 15:17 мск цена снижалась до 0,59 руб., позже перейдя к росту и достигнув 0,62 руб. в 15:36 мск.
19 июня компания «БТС-мост холдинг» стала победителем аукциона по продаже принадлежащих государству 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) и аффилированных с ней предприятий. Стоимость покупки активов по итогам торгов составила 93,2 млрд руб.
Пакет акций ЮГК, принадлежащий государству, выставили на торги за 140,4 млрд руб. Совокупная стоимость активов составляла 162 млрд руб.