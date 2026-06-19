Цена акций «Группы Астра» на Мосбирже упала на 7,1%
По состоянию на 23:13 мск цена акций «Группы Астра» снизилась на 7,15% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 174,45 руб. Объем торгов составил 464,91 млн руб.
На закрытии торгов 18 июня цена акций составила 186,70 руб., оборот торгов достиг 270,31 млн руб.
За последние 12 месяцев стоимость ценных бумаг снизилась на 55,9%.
«Группа Астра» – ведущий российский разработчик защищенного инфраструктурного программного обеспечения, которая была создана в 2008 г. и ведет деятельность в России и Белоруссии. Группа входит в 30 самых дорогих компаний Рунета, является лидером среди российских разработчиков. Флагманский продукт – ОС Astra Linux – занимал 76% рынка российских операционных систем в 2024 г., а всего в экосистеме группы свыше 35 продуктов и сервисов.
9 июня совет директоров ПАО «Группа Астра» решил провести обратный выкуп собственных акций на рынке (buyback) в пользу дочернего общества «Астра технологии». Основной целью процедуры станет пополнение квазиказначейского пакета для дальнейшей реализации долгосрочных программ мотивации сотрудников.