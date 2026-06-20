Мосбиржа увеличит время торгов на срочном рынке
Утренняя сессия на срочном рынке Московской биржи с 14 июля будет начинаться в 07:00 мск, сообщила управляющий директор рынка деривативов площадки Мария Патрикеева.
Аукцион открытия стартует в 06:50 мск. Торговые блоки распределятся так: утренняя сессия – с 07:00 до 10:00 мск, основная – с 10:00 до 19:00 мск, вечерняя – с 19:00 до 23:50 мск.
«Это долгожданное событие для рынка. Мы шли к этому почти два года», – отметила Патрикеева в кулуарах конференции Smart-Lab (цитата по «Интерфаксу»).
В утреннюю сессию будут доступны все инструменты, кроме опционов на валютные пары. Для валютных фьючерсов введут ценовые границы в размере ±3%.
Сейчас торги на срочном рынке начинаются с аукциона открытия в 08:50 мск и продолжаются до 23:50 мск. Таким образом, время торгов увеличится на два часа.
С 18 июля Мосбиржа допустит валютные фьючерсы к торгам выходного дня. Торги фьючерсами, за исключением валютных, проводятся на Мосбирже с 9:50 до 19:00 мск по будням. Их запустили с августа 2025 г.