Мосбиржа допустит валютные фьючерсы к торгам выходного дня

Патрикеева уточнила, что с 14 июля утренняя сессия на срочном рынке площадки будет начинаться с 7:00 и проходить до 10:00 мск. Торги будут стартовать в 6:50 мск с аукциона открытия. Основная сессия будет проводиться с 10:00 до 19:00 мск, вечерняя – с 19:00 до 23:50 мск. Сейчас торги на срочном рынке стартуют с аукциона открытия в 8:50 мск.