Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,807+0,16%UNAC0,304-6,62%MSRS1,735-1,67%IMOEX2 420,56-0,85%RTSI1 038,31-0,96%RGBI117,22-0,79%RGBITR776,7-0,74%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа допустит валютные фьючерсы к торгам выходного дня

Ведомости

Московская биржа допустит валютные фьючерсы к торгам выходного дня с 18 июля. Об этом сообщила управляющий директор рынка деривативов торговой площадки Мария Патрикеева в кулуарах конференции Smart-Lab.

«Мы добавляем валютные фьючерсы на торги в выходные с узкими ценовыми границами в размере 3%», – сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Торги фьючерсами, за исключением валютных, проводятся на Мосбирже с 9:50 до 19:00 мск по будням. Их запустили с августа 2025 г.

Патрикеева уточнила, что с 14 июля утренняя сессия на срочном рынке площадки будет начинаться с 7:00 и проходить до 10:00 мск. Торги будут стартовать в 6:50 мск с аукциона открытия. Основная сессия будет проводиться с 10:00 до 19:00 мск, вечерняя – с 19:00 до 23:50 мск. Сейчас торги на срочном рынке стартуют с аукциона открытия в 8:50 мск.

18 июня индекс Мосбиржи обновил минимум за полтора года. Индекс снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,12% и составил 2457,33 пунктов.

Читайте также:Мосбиржа не будет проводить торги в выходные 20 и 21 июня
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте