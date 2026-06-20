Мосбиржа допустит валютные фьючерсы к торгам выходного дня
Московская биржа допустит валютные фьючерсы к торгам выходного дня с 18 июля. Об этом сообщила управляющий директор рынка деривативов торговой площадки Мария Патрикеева в кулуарах конференции Smart-Lab.
«Мы добавляем валютные фьючерсы на торги в выходные с узкими ценовыми границами в размере 3%», – сказала она (цитата по «Интерфаксу»).
Торги фьючерсами, за исключением валютных, проводятся на Мосбирже с 9:50 до 19:00 мск по будням. Их запустили с августа 2025 г.
Патрикеева уточнила, что с 14 июля утренняя сессия на срочном рынке площадки будет начинаться с 7:00 и проходить до 10:00 мск. Торги будут стартовать в 6:50 мск с аукциона открытия. Основная сессия будет проводиться с 10:00 до 19:00 мск, вечерняя – с 19:00 до 23:50 мск. Сейчас торги на срочном рынке стартуют с аукциона открытия в 8:50 мск.
18 июня индекс Мосбиржи обновил минимум за полтора года. Индекс снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,12% и составил 2457,33 пунктов.