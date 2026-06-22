Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,882+0,69%KLVZ2,068-1,71%BISVP10,1-2,13%IMOEX2 373,32-1,95%RTSI1 018,05-1,95%RGBI116,29-1,02%RGBITR771,43-0,9%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Акционеры «Займера» одобрили дивиденды за I квартал 2026 года

Ведомости

Акционеры финтех-группы «Займер» одобрили выплату дивидендов по итогам I квартала 2026 г. в размере 4,36 руб. за акцию, сообщил представитель компании.

Дата отсечки установлена на 30 июня. На выплату дивидендов направлено 436 млн руб., что составляет 100% чистой прибыли за период.

Номинальным держателям и профессиональным участникам рынка дивиденды выплатят до 14 июля, другим акционерам – до 4 августа, отметили в компании.

17 июня акционеры группы одобрили выплату дивидендов по итогам IV квартала 2025 г. в размере 11,1 руб. на одну акцию. Выплаты номинальным держателям и доверительным управляющим должны быть завершены не позднее 10 июля, остальным акционерам – не позднее 31 июля.

По итогам 2025 г. чистая прибыль «Займера» составила 4,3 млрд руб., увеличившись на 11% по сравнению с предыдущим годом. За первые три квартала компания уже направила акционерам 1,6 млрд руб., или 16,19 руб. на акцию. С учетом новой выплаты общий объем дивидендов за 2025 г. достигнет 2,7 млрд руб., или 27,29 руб. на одну акцию. По цене закрытия торгов 16 июня дивидендная доходность бумаг составляет около 19%.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь