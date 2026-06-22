Акционеры «Займера» одобрили дивиденды за I квартал 2026 года

По итогам 2025 г. чистая прибыль «Займера» составила 4,3 млрд руб., увеличившись на 11% по сравнению с предыдущим годом. За первые три квартала компания уже направила акционерам 1,6 млрд руб., или 16,19 руб. на акцию. С учетом новой выплаты общий объем дивидендов за 2025 г. достигнет 2,7 млрд руб., или 27,29 руб. на одну акцию. По цене закрытия торгов 16 июня дивидендная доходность бумаг составляет около 19%.