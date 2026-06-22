Акционеры «Займера» одобрили дивиденды за I квартал 2026 года
Акционеры финтех-группы «Займер» одобрили выплату дивидендов по итогам I квартала 2026 г. в размере 4,36 руб. за акцию, сообщил представитель компании.
Дата отсечки установлена на 30 июня. На выплату дивидендов направлено 436 млн руб., что составляет 100% чистой прибыли за период.
Номинальным держателям и профессиональным участникам рынка дивиденды выплатят до 14 июля, другим акционерам – до 4 августа, отметили в компании.
17 июня акционеры группы одобрили выплату дивидендов по итогам IV квартала 2025 г. в размере 11,1 руб. на одну акцию. Выплаты номинальным держателям и доверительным управляющим должны быть завершены не позднее 10 июля, остальным акционерам – не позднее 31 июля.
По итогам 2025 г. чистая прибыль «Займера» составила 4,3 млрд руб., увеличившись на 11% по сравнению с предыдущим годом. За первые три квартала компания уже направила акционерам 1,6 млрд руб., или 16,19 руб. на акцию. С учетом новой выплаты общий объем дивидендов за 2025 г. достигнет 2,7 млрд руб., или 27,29 руб. на одну акцию. По цене закрытия торгов 16 июня дивидендная доходность бумаг составляет около 19%.