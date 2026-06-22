ЦБ повысит привлекательность субординированного долга банков
Центробанк планирует реформу регулирования субординированных инструментов, которая повысит способность банков самостоятельно восполнять базовый капитал и сгладит эффект кредитного сжатия в стрессе, а для инвесторов повысит привлекательность таких инструментов. Об этом сообщил сам регулятор.
Для банков будет увеличен уровень достаточности капитала (триггера), при котором происходит списание или конвертация субординированного долга, включенного в добавочный капитал (AT1). Кроме того, будут ограничены начисление и выплаты процентов, если норматив достаточности капитала находится ниже определенного уровня: Н1.1 – 7,5%; Н1.2 – 9%; Н1.0 – 11%.
Также регулятор установит запрет на привлечение субордов дополнительного капитала (Т2) для системно значимых кредитных организаций (СЗКО). ЦБ объяснил, что Т2-инструменты срабатывают поздно, при снижении Н1.1 до 2%. Для СЗКО такой уровень недопустим. Замещение этих инструментов новыми АТ1 увеличит финансовую устойчивость таких банков и уменьшит системные риски.
Для инвесторов также появится возможность восстановления номинала AT1 после списания, если финансовая устойчивость банка улучшилась. Кроме того, будет предусмотрен отказ от обязательного условия бессрочности для AT1, минимальный срок составит 10 лет.
В ЦБ подчеркнули, что регулирование распространится только на новые субординированные инструменты, чтобы не создавать избыточного давления на капитал банков. Реформы будут внедряться в два этапа. К январю 2027 г. будет подготовлена нормативная база, которая позволит банкам выпускать суборды с новыми триггерами и ставками. К I кварталу 2028 г. планируется уже принять изменения в законодательстве.
1 июня ЦБ сообщил, что у банков, которые покупают обеспеченные потребкредитами облигации, вырастет нагрузка на капитал. Регулятор выделит отдельный сегмент требований, к которым сможет устанавливать макропруденциальные надбавки, – вложения банков в секьюритизированные облигации, обеспеченные денежными потоками от потребительских кредитов. Сейчас банки используют регуляторный арбитраж, когда приобретают подобные облигации: покупка секьюритизированных бумаг может означать взаимный обмен портфелями потребительских кредитов для оптимизации нагрузки на капитал.