ЦБ повысит привлекательность субординированного долга банков

В ЦБ подчеркнули, что регулирование распространится только на новые субординированные инструменты, чтобы не создавать избыточного давления на капитал банков. Реформы будут внедряться в два этапа. К январю 2027 г. будет подготовлена нормативная база, которая позволит банкам выпускать суборды с новыми триггерами и ставками. К I кварталу 2028 г. планируется уже принять изменения в законодательстве.