Цена акций АФК «Система» на Мосбирже упала на 2,2%
По состоянию на 12:49 мск цена акций АФК «Система» снизилась на 2,19% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 13,33 руб. Объем торгов составил 1,58 млрд руб.
На закрытие торгов 19 июня цена акций АФК «Система» составила 13,53 руб., оборот торгов достиг 5,36 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций АФК «Система» снизилась на 6,4%.
Акционерная финансовая корпорация «Система» (АФК «Система») – крупнейшая российская публичная инвестиционная компания. Основана в 1993 г. и объединяет активы более чем 20 перспективных секторов экономики России, включая телекоммуникации (МТС), лесопереработку (Segezha Group), электронную коммерцию (Ozon), высокие технологии (Sitronics Group), фармацевтику («Биннофарм Групп»), медицинские услуги (сеть «Медси»), сельское хозяйство (агрохолдинг «Степь»), недвижимость (Etalon Group) и др. Входит в число системообразующих организаций и 20 крупнейших компаний России по выручке. Корпорацию контролирует основатель Владимир Евтушенков и его сын Феликс, в свободном обращениии около 33% акций.