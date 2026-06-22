Индекс Мосбиржи обновил трехгодичный минимум
Индекс Московской биржи (IMOEX) упал на 2,15% до 2368,65 пункта, побив минимум с марта 2023 г.
Индекс достиг минимального значения за день в 13:29 мск. По данным на 13:40 мск, индекс слегка вырос и составил 2374,03 пункта.
С начала месяца показатель снизился на 7,38%, а с начала года – на 14,12%.
Наиболее заметное снижение стоимости акций на Мосбирже показывают ЦИАН (-13,13%), «ВК» (-3,87%) и «Русагро» (-3,63%). В лидерах роста держится Совкомбанк (+4,35%). «Мосэнерго» и «Норникель» выросли незначительно – на 0,53% и 0,49% соответственно.
19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 б. п. до 14,25%. Это стало девятым подряд решением регулятора о снижении ставки.