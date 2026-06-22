Группа «Астра» провела байбэк
ООО «Астра технологии» выкупила 100 000 акций материнской компании группы «Астра» в рамках процедуры байбэка. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Операция прошла 17 июня. Теперь «Астра технологии» принадлежит 425 308 акций группы компаний.
10 июня группа «Астра» объявила, что совет директоров одобрил обратный выкуп акций компании. Максимальный размер обратного выкупа собственных акций составляет до 4 млн акций, или порядка 2% уставного капитала ПАО. Целью байбэка названо «пополнение квазиказначейского пакета для дальнейшей реализации долгосрочных программ мотивации сотрудников», а также финансирования потенциальных M&A-сделок.