Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с ноября
Один из основных российских фондовых показателей, индекс РТС упал ниже уровня в 1000 пунктов (п.) впервые с ноября 2025 г.
По данным на 15:55 мск, индекс составил 1005,17 п., понизившись на 3,08% за день. Минимальное значение составило 999,56 п. С начала месяца показатель упал на 11,55%.
Индекс Мосбиржи продолжает падать, на 16:01 мск он составил 2345,08 п.
Лидеры по снижению стоимости акций на Мосбирже:
«Циан» (-15,18%),
«Русагро» (-7,65%),
«Алроса» (-7,41%),
«Аэрофлот» (-5,86%).
Лидер роста – Совкомбанк (+2,51%).
19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 б. п. до 14,25%. Это стало девятым подряд решением регулятора о снижении ставки.