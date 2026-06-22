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Главная / Инвестиции /

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с ноября

Ведомости

Один из основных российских фондовых показателей, индекс РТС упал ниже уровня в 1000 пунктов (п.) впервые с ноября 2025 г.

По данным на 15:55 мск, индекс составил 1005,17 п., понизившись на 3,08% за день. Минимальное значение составило 999,56 п. С начала месяца показатель упал на 11,55%.

Индекс Мосбиржи продолжает падать, на 16:01 мск он составил 2345,08 п.

Лидеры по снижению стоимости акций на Мосбирже:

Лидер роста – Совкомбанк (+2,51%).

19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 б. п. до 14,25%. Это стало девятым подряд решением регулятора о снижении ставки.

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