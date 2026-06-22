Акционеры «Цифровых привычек» проголосовали за преобразование компании в ПАО
Российский разработчик цифровых решений для финтеха и банков «Цифровые привычки» (АО) объявил о решении перейти к статусу ПАО, чтобы расширить доступ к инструментам фондового рынка. Об этом сообщили в компании после годового общего собрания акционеров.
Кроме того, акционеры группы компаний решили увеличить уставный капитал компании путем размещения 90 млн акций номинальной стоимостью 0,01 руб. по открытой подписке. Этот объем будет использован компанией, когда она решит выйти на публичный рынок.
В компании сообщили, что в рамках подготовки к публичному статусу «Цифровые привычки» планируют провести модернизацию бизнес-процессов, усовершенствовать систему корпоративного управления, а также повысить прозрачность и открытость деятельности компании.
«Цифровые привычки» объявили о проведении pre-IPO на площадке MOEX Start Московской биржи еще в начале 2025 г. Тогда компания планировала привлечь от 600 млн до 900 млн руб., разместив до 30 млн обыкновенных акций по цене 30 руб. за бумагу, что составляет до 17% уставного капитала.