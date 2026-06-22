Акционеры «Цифровых привычек» проголосовали за преобразование компании в ПАО

«Цифровые привычки» объявили о проведении pre-IPO на площадке MOEX Start Московской биржи еще в начале 2025 г. Тогда компания планировала привлечь от 600 млн до 900 млн руб., разместив до 30 млн обыкновенных акций по цене 30 руб. за бумагу, что составляет до 17% уставного капитала.