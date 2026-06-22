«Софтлайн» в рамках байбэка выкупил 4,7% своих акций

В рамках байбэка планировалось выкупить до 5% от общего числа акций. Таким образом, к выкупу доступны еще около 1,3 млн ценных бумаг. В «Софтлайне» отметили, что при необходимости объем акций, доступный к выкупу, может быть увеличен.