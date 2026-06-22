«Софтлайн» в рамках байбэка выкупил 4,7% своих акций
ПАО «Софтлайн» в рамках байбэка за два года выкупило около 18,7 млн акций, что составляет 4,7% капитала. Компания планирует продолжить выкуп и допускает расширение объема программы. Об этом сообщается на сайте ПАО.
«Софтлайн» связывает решение с уверенностью менеджмента группы в рыночной недооцененности компании и в росте капитализации холдинга в ближайшем будущем.
В рамках байбэка планировалось выкупить до 5% от общего числа акций. Таким образом, к выкупу доступны еще около 1,3 млн ценных бумаг. В «Софтлайне» отметили, что при необходимости объем акций, доступный к выкупу, может быть увеличен.
22 октября 2024 г. совет директоров «Софтлайна» утвердил программу байбэка в размере до 5% от уставного капитала компании на год. Утвердить программу компании предложили 17 октября прошлого года. Гендиректор «Софтлайна» Владимир Лавров говорил, что финансовые показатели группы будут расти быстрее за счет реализуемой M&A-стратегии.