Чистая прибыль «Т-банка» в январе – мае составила 73,6 млрд рублей
«Т-банк» в январе – мае увеличил чистую прибыль по РСБУ до 73,6 млрд руб., говорится в отчетности группы «Т-технологии». Общий капитал банка составил 650 млрд руб., что на 26% больше год к году.
В аналогичный период 2025 г. чистая прибыль банка по РСБУ составляла 8,9 млрд руб.
Кредитный портфель компании увеличился на 19% год к году до 3,3 трлн руб. В их числе и кредиты бизнесу – они выросли на 35%. Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах клиентов составил 6,4 трлн руб., что больше на 21% год к году. Инвестиционный портфель на конец мая составил 2,3 трлн руб., показав рост на 37%.
Общее число клиентов экосистемы «Т-банка» на конец мая достигло 55,4 млн, увеличившись на 9% год к году. Количество активных пользователей выросло на 0,9 млн – до 34,2 млн.
Выручка «Т-технологий» (материнская компания «Т-банка») по МСФО за I квартал 2026 г. увеличилась на 25% год к году – до 197,5 млрд руб. Таких результатов удалось добиться благодаря расширению экосистемы и росту вовлеченности клиентов, отметили в «Т-технологиях». Операционная чистая прибыль выросла на 40% год к году до 46,5 млрд руб. Рентабельность капитала составила 26,7%. В сегменте розничного финансирования показатель достиг 40%, а в B2B-сегменте – 36%.