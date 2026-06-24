Чистая прибыль «Т-банка» в январе – мае составила 73,6 млрд рублей

Кредитный портфель компании увеличился на 19% год к году до 3,3 трлн руб. В их числе и кредиты бизнесу – они выросли на 35%. Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах клиентов составил 6,4 трлн руб., что больше на 21% год к году. Инвестиционный портфель на конец мая составил 2,3 трлн руб., показав рост на 37%.