Золото и серебро дешевеют на фоне укрепления доллара
Цены на золото, серебро и платину дешевеют из-за роста курса доллара на фоне опасений об ужесточении денежно-кредитной политики в США.
Цена августовского фьючерса на золото на бирже Comex по данным на 14:22 мск упала на 2,11% до $4060,95 за унцию. Фьючерс на серебро снизился на 3,28% и стал стоить $60. Платина подешевела еще сильнее – на 3,33%. Ее стоимость составила $1607,55.
Индекс DXY, который отражает взвешенную стоимость доллара к шести валютам: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку, прибавил около 0,3%.
Федеральная резервная система (ФРС) США 17 июня сохранила процентную ставку в диапазоне 3,5–3,75%, что полностью соответствовало прогнозам рынка. Вместе с этим регулятор дал понять, что внутри комитета усиливается поддержка более жесткого курса денежно-кредитной политики (ДКП). Теперь около половины членов FOMC ожидают как минимум одного повышения ставки в 2026 г. Кроме того, ФРС пересмотрела в сторону повышения прогнозы по инфляции, учитывая экономические последствия конфликта на Ближнем Востоке.