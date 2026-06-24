Акционеры «Нижнекамскнефтехима» одобрили дивиденды за 2025 год

По данным отчета за 2025 г. по МСФО, выручка «Нижнекамскнефтехима» составила 254,8 млрд руб. против 269,7 млрд руб. за 2024 г. Операционная прибыль стала ниже более чем в два раза год к году – 21,1 млрд руб. за 2025 г. против 46,2 млрд за 2024 г. EBITDA составила 51,3 млрд руб., чистая прибыль – 27,1 млрд руб.