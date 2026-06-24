Акционеры «Нижнекамскнефтехима» одобрили дивиденды за 2025 год
Акционеры ПАО «Нижнекамскнефтехим» решили выплатить дивиденды по результатам 2025 г. в размере 0,83 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию. Это следует из данных центра раскрытия корпоративной информации.
Дата отсечки установлена на 30 июня. На выплату обыкновенных акций назначили 1,34 млрд руб., а привилегированных – 181,76 млн руб.
По данным отчета за 2025 г. по МСФО, выручка «Нижнекамскнефтехима» составила 254,8 млрд руб. против 269,7 млрд руб. за 2024 г. Операционная прибыль стала ниже более чем в два раза год к году – 21,1 млрд руб. за 2025 г. против 46,2 млрд за 2024 г. EBITDA составила 51,3 млрд руб., чистая прибыль – 27,1 млрд руб.
31 марта на территории «Нижнекамскнефтехима» произошел пожар. Причиной был назван сбой в работе оборудования. После возгорания администрация Нижнекамска приняла решение отменить все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (ст. 217 УК РФ).