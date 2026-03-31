Что известно о пожаре на заводе «Нижнекамскнефтехима»

По предварительной версии, причиной пожара стал сбой в работе оборудования.

Известно о трех погибших. «СИБУР Нижнекамск – Нижнекамскнефтехим» пообещал оказать материальную помощь их семьям.

Число пострадавших увеличилось до 72. Из них восемь человек госпитализированы, остальные обращались за помощью к медикам с повреждениями легкой степени тяжести. У большинства порезы от выбитых стекол.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что двое пожарных пострадали при тушении возгорания, они получили травмы средней и легкой тяжести. Пожару был присвоен наивысший ранг сложности – № 5.

Администрация Нижнекамска приняла решение отменить все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия.

Специалисты провели мониторинг качества воздуха в результате происшествия. Угрозы жителям зафиксировано не было.

По словам мэра города, в нескольких домах Нижнекамска выбило окна или появились трещины в оконных рамах. Пострадавшие могут позвонить в службу учета претензий граждан.

В тушении пожара задействованы 60 спасателей и 19 единиц техники МЧС России. Пожар локализован.

Нижнекамская городская прокуратура проведет проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства происшествия. Кроме того, специалисты дадут правовую оценку соблюдению требований безопасности на предприятии.

На место происшествия отправился прокурор Ильнур Гаянов.