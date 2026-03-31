Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

МЧС локализовало пожар в Нижнекамске

Ведомости

Спасатели локализовали пожар на заводе «Нижнекамскнефтехима» в Татарстане. Об этом сообщили в ведомстве, передает «РИА Новости».

«Пожар в Нижнекамске локализован», – говорится в сообщении. В тушении задействованы более 150 человек и 54 единицы техники.

Возгорание на заводе «Нижнекамскнефтехима» произошло 31 марта. По заявлению «СИБУР Нижнекамск – Нижнекамскнефтехим», причиной пожара стал сбой в работе оборудования. 

По сообщению корпорации, погибли два человека, еще 72 пострадали. Пострадавшие находятся в состоянии различной степени тяжести.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь