МЧС локализовало пожар в Нижнекамске
Спасатели локализовали пожар на заводе «Нижнекамскнефтехима» в Татарстане. Об этом сообщили в ведомстве, передает «РИА Новости».
«Пожар в Нижнекамске локализован», – говорится в сообщении. В тушении задействованы более 150 человек и 54 единицы техники.
Возгорание на заводе «Нижнекамскнефтехима» произошло 31 марта. По заявлению «СИБУР Нижнекамск – Нижнекамскнефтехим», причиной пожара стал сбой в работе оборудования.
По сообщению корпорации, погибли два человека, еще 72 пострадали. Пострадавшие находятся в состоянии различной степени тяжести.