Мосбиржа 25 июня начнет торги БПИФ «Озон управление активами»
Московская биржа планирует старт торгов паями пяти биржевых фондов управляющей компании (УК) «Озон управление активами» с 25 июня. Об этом сообщается на сайте площадки.
Первым станет доступен биржевой фонд «Озон денежный рынок» (OLIQ). Затем будут запущены «Акции индекса Московской биржи» (TOPS), «Корпоративные рублевые облигации РФ» (CORP), «Корпоративные валютные облигации РФ» (RUFO), а также «Российские государственные облигации» (OFZS).
Стоимость пая на момент начала торгов составит 100 руб. Минимальная сумма инвестирования – один пай. «Озон денежный рынок» доступен для неквалифицированных инвесторов.
31 июля 2025 г. финтех-подразделение «Oзона» зарегистрировало «Озон управление активами». Владельцем компании является «Озон капитал», который объединяет большинство финансовых сервисов группы и принадлежит «Озон холдингу». Уставный капитал компании составляет 20 млн руб. Ее основным видом деятельности указано управление фондами.
Уже в начале декабря 2025 г. ЦБ предоставил УК «Озон управление активами» лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и негосударственными пенсионными фондами (НПФ).