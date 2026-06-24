Акционеры ГК «Самолет» одобрили невыплату дивидендов за 2025 год
Акционеры ГК «Самолет» на общем собрании одобрили невыплату дивидендов за 2025 г. Об этом свидетельствуют данные центра раскрытия корпоративной информации.
На собрании акционеров также избрали членов совета директоров, утвердили годовой отчет и назначили аудиторскую организацию.
За последние 12 месяцев цена акций ГК «Самолет» снизилась на 72,5%.
Чистый убыток девелопера «Самолет» по итогам 2025 г. по МСФО составил 2,29 млрд руб. против чистой прибыли в размере 8,15 млрд руб. в предыдущем году. Выручка компании в прошлом году увеличилась на 8% в годовом выражении и достигла 366,8 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 19% год к году до 131 млрд руб. Показатель EBITDA продемонстрировал рост на 24% и составил 103,3 млрд руб.
В последний раз «Самолет» выплачивал дивиденды в 2022 г.: по итогам I квартала и первого полугодия компания направила на выплаты по 41 руб. на акцию, что в сумме составило 2,5 млрд руб. Однако в 2023–2024 гг. компания отказалась от традиционных дивидендов, сосредоточившись на программе buyback (выкуп собственных акций).