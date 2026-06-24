Цена на золото упала ниже $4000 за унцию
По данным на 16:05 мск стоимость августовских фьючерсов на золото на бирже Comex снизилась на 3,7% до $3994,1 за унцию, свидетельствуют данные площадки. Падение цен на драгметаллы происходит на фоне укрепления доллара США.
Минимальная стоимость за день – $3980,57 за унцию. После падения стоимость начала расти. По данным на 16:43 мск, цена фьючерса достигла $4025,17 за унцию.
Стоимость фьючерса на серебро упала почти на 5% до $59. Цена платины снизилась на 4,8% до $1583 за унцию.
Индекс DXY, который отражает взвешенную стоимость доллара к шести валютам (евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку), прибавил около 0,3%.
Федеральная резервная система (ФРС) США 17 июня сохранила процентную ставку в диапазоне 3,5–3,75%, что полностью соответствовало прогнозам рынка. Вместе с этим регулятор дал понять, что внутри комитета усиливается поддержка более жесткого курса денежно-кредитной политики (ДКП). Теперь около половины членов FOMC ожидают как минимум одного повышения ставки в 2026 г.