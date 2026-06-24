Цена на золото упала ниже $4000 за унцию

Федеральная резервная система (ФРС) США 17 июня сохранила процентную ставку в диапазоне 3,5–3,75%, что полностью соответствовало прогнозам рынка. Вместе с этим регулятор дал понять, что внутри комитета усиливается поддержка более жесткого курса денежно-кредитной политики (ДКП). Теперь около половины членов FOMC ожидают как минимум одного повышения ставки в 2026 г.