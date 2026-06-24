Акции «Инкаб» после IPO упали на 7%
Акции «Инкаб холдинга» в первый день торгов на Мосбирже подешевели до 92 руб., свидетельствуют данные площадки.
Продажи начались в 16:00 мск. Минимально акции «Инкаба» торговались по 87,02 руб. По данным на 17:12 мск, их стоимость составили 92,36 руб.
8 июня «Инкаб холдинг» анонсировал IPO на Мосбирже. Холдинг по итогам IPO привлек 2,04 млрд руб. Средства включают 1,8 млн акций, или 8,8% от суммы привлечения, предназначенных для возможной стабилизации на вторичных торгах. Цена размещения составила 100 руб. за акцию.
«Инкаб холдинг» основан в 2007 г. и является крупнейшим российским разработчиком и производителем оптических и специальных кабелей. В структуру холдинга входят два завода – в Пермском крае и на Дальнем Востоке. Компания планирует к 2030 г. нарастить выручку до 15–20 млрд руб., EBITDA – до 4–6,5 млрд руб. В июне 2026 г. «Инкаб» приобрела 51% в ГК «Альфатек» – производителе структурированных кабельных систем для ЦОДов и промышленности.